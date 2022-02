De wederopstanding van FC Barcelona: “De eerste helft was het Barça dat ik wil zien”

Buitenlands voetbalFC Barcelona swingt weer. De prestatie op het veld van Napoli deed bij vlagen terugdenken aan de glorieuze Europese avonden van weleer. Xavi lijkt de Catalaanse trein opnieuw op de rails te hebben. Of is sportief directeur Mateu Alemany de architect van de revival van de Blaugrana? “Er staat Barcelona een heel mooi post-Messi-tijdperk te wachten”, zegt Barça-adept Pedro Elias.

8 december 2021. Barcelona gaat roemloos ten onder op het veld van Bayern München. Een droge 3-0 om de oren. Voor het eerst in 21 jaar kan de Catalaanse grootmacht zich niet plaatsen voor de tweede ronde van de Champions League. Wel een ticketje voor de Europa League met Napoli als opponent. Een finale avant la lettre. De publieke opinie schuift Dries Mertens & co naar voren als favoriet. Draaide dat even anders uit.

Napoli bleek niet opgewassen tegen een wervelwind, die gisteren uit Spanje overwaaide en FC Barcelona heette. Pedro Elias was een van de gelukkigen die het live mocht beleven in Napels. “Het was een prachtige wedstrijd. De eerste helft was het Barça dat ik wil zien, een fantastisch schouwspel. Bovendien in een geweldig stadion, het Stadio Diego Armando Maradona. Ik was ontroerd toen ik het stadion betrad.”

De 500 meegereisde Barça-fans zongen na het laatste fluitsignaal Xavi toe. De voormalige middenvelder laat zijn achterban weer genieten en dromen. Niet alleen met traditioneel tiki-taka-voetbal zoals in Valencia vorig weekend, maar ook op de tegenaanval zoals in Napels. “Vanaf dat je Barcelona en aanval in één zin noemt, is het voor mij prima. Want dat was hetgene dat we misten. Sinds het vertrek van Messi hadden we te weinig aanvallende kwaliteit. Nu lijkt het alsof we een weelde hebben.”

Xavi heeft ook de spelers voor verschillende speelstijlen. Met de transfers van Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang is er een stevige brok aan snelheid bijgekomen. Dat in combinatie met het technische vernuft van die andere nieuwkomer Ferran Torres, zorgt voor een complementair aanvallend trio.

De geslaagde wintertransfers mogen op het conto worden geschreven van sportief directeur Mateu Alemany. De voetbalwereld was sceptisch bij de komst van Traoré (veelal bankzitter bij Wolverhampton) en Aubameyang (4 goals dit seizoen bij Arsenal), maar beide spelers renderen wel in het shirt van Barça. Traoré zit aan 4 assists, Aubemeyang aan 4 doelpunten. “Je kunt zeggen over Traoré dat de bal eens van zijn voet botst, maar hij is wel altijd gevaarlijk. Gisteren gaf hij nog twee assists. Dat is toch geniaal. Dat is directe return on investment.”

Ferran Torres zit aan 2 doelpunten en 3 assists. “De goede prestaties van Aubameyang zorgen wel voor wat druk op de schouders van Torres. In een interview liet Xavi optekenen dat het truitje van Barcelona zwaar om dragen is. Die boodschap was gericht aan Torres. Als je ziet hoe Aubameyang die bal gisteren in de winkelhaak knalt, lijkt het alsof hij daar geen last van heeft. Ook jonge kerels zoals Pedri, Gavi en Nico doen het uitstekend. Er staat Barcelona een heel mooi post-Messi-tijdperk te wachten.”

Sportief directeur Mateu Alemany werd in maart vorig jaar aangesteld door voorzitter Joan Laporta. De 59-jarige Spanjaard had al heel wat ervaring in het Spaanse voetbal. In het verleden was hij al CEO en voorzitter van Mallorca. Bij Valencia was Alemany actief als algemeen directeur. Onder het bewind van de Spanjaard speelde Valencia opnieuw Champions League en wonnen ze in 2019 de Spaanse beker uitgerekend tegen FC Barcelona. Nu heeft hij de opdracht om de Blaugrana opnieuw naar successen te leiden.

Of die successen al voor dit seizoen zijn, valt af te wachten. “De Spaanse landstitel is niet meer haalbaar. Met nog een inhaalwedstrijd op het programma, staan we 15 punten achter Real Madrid. De Europa League winnen biedt ons alvast zekerheid op een plek in de Champions League volgend seizoen. Maar laten we vooral dit resterende seizoen nog gebruiken om spelsystemen uit te testen en automatismen te kweken”, besluit Elias.

