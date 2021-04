De vraag van één miljoen: selecteert Zidane Hazard voor zijn eerste Clásico?

Voor Hazard moet het zijn eerste Clásico worden. Dat is opvallend, want de Rode Duivel voetbalt toch al sinds de zomer van 2019 voor Los Blancos. Maar sindsdien stond Hazard bij elke ontmoeting tussen Real en Barça aan de kant met een blessure. De voortekenen zijn alvast gunstig: volgens Marca vertoonde Hazard de laatste dagen goede signalen op training bij de Koninklijke.

Kort na de middag spreekt Real-coach Zinédine Zidane de pers toe. Wellicht komen we dan te weten of de Rode Duivel er morgenavond bij is. Real zal een fitte Hazard goed kunnen gebruiken, want de Madrilenen springen bij winst over de grote rivaal uit Catalonië. Een nederlaag zou dan weer betekenen dat Barça vijf punten uitloopt en zo Real mogelijk uittelt voor de titel. Atlético voert nog steeds de rangschikking aan in La Liga, maar Los Colchoneros vertoonden de laatste weken tekenen van zwakte.