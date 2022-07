“De voorbije acht jaar waren speciaal, dat vergeet je niet zomaar”: Lewandowski neemt afscheid van Bayern-ploegmaats en trekt naar FC Barcelona

Buitenlands voetbalDe transfer komt er dan toch: Robert Lewandowski (33) trekt naar FC Barcelona. De Poolse superster had al een hele tijd geleden duidelijk gemaakt dat-ie wou vertrekken bij de Duitse recordkampioen en Barça was de voorkeursbestemming. Maar door de financiële perikelen waar de Blaugrana zich in bevinden, bleven er toch vraagtekens achter de transfer staan. Tot nu dus. Er is een mondeling akkoord. “De voorbije acht jaar waren speciaal, dat vergeet je niet zomaar”, vertelt de sluipschutter aan Sky Sport News, na zijn laatste training met de Bayern-spelers.

Straks stapt Lewandowski op het vliegtuig naar Barcelona, waar hij zijn handtekening onder een contract tot 2025 met optie op een extra seizoen zal plaatsen. Nadien gaat hij mee op de Amerikaanse tour met Barça. Maar eerst moest hij vandaag nog iets belangrijk afhandelen: afscheid nemen van de Bayern-spelers (kijk hieronder naar de beelden) én fans. Want acht jaar bij de Duitse Rekordmeister, dat wis je niet zomaar uit. “Ik was niet bang voor een mogelijke blessure op training. Er kan mij evengoed iets gebeuren als ik thuis ben. Ik wil fit blijven en wou nog eens met de jongens trainen”, vertelde hij na de training aan Sky Sport News. “De voorbije acht jaar waren speciaal, dat vergeet je niet zomaar. Ik had hier echt een enorm leuke tijd. Ik vertrek binnenkort, maar na het trainingskamp kom ik terug om op een goede manier vaarwel te zeggen en nog wat zaken te organiseren.”

‘Lewa’ heeft dus zijn wenstransfer beet. Duitse en Spaanse media kwamen deze ochtend met het nieuws naar buiten. Bij Bayern konden ze niet anders dan bevestigen. Eerst Bayern-directeur Oliver Kahn bij ‘Bild’: “Barcelona heeft een som geboden waardoor een verkoop nu logisch is geworden. We hebben recent ook heel wat succes gehad op de transfermarkt en hebben een speler van absolute wereldklasse aangetrokken voor het offensieve compartiment met Sadio Mané. De club kan zeker leven met deze situatie.” Diezelfde Kahn zette zich enkele weken geleden nochtans fors tegen een vertrek van zijn superster. “Hij heeft een contract tot 2023 en hij zal dat contract uitzitten. Basta!” Kahn zegt nu dat er op het moment van die uitspraken nog geen bod binnen was.

Nieuwe emoties

Wat later kwam een officieel bericht op de Bayern-kanalen. “We hebben een mondeling akkoord met Barcelona over Lewandowski”, was nu voorzitter Herbert Hainer aan de beurt. “Het is voor beide partijen goed dat er duidelijkheid is. Robert is een ongelofelijke speler en hij heeft alles gewonnen met ons. We zijn ‘m enorm dankbaar.”

De Pool haalt opgelucht adem. “Het enige wat ik wil, is de club verlaten. Ik wil nieuwe emoties ervaren in mijn leven”, klonk het onlangs in een Poolse podcast. Het zat ‘m hoog dat Bayern (te) lang heeft gewacht om te onderhandelen over een nieuw contract. Zijn overeenkomst liep tot juni 2023. “De club wilde niet naar me luisteren. Pas op het einde, ja. Maar toen was er al iets in mij geknapt en daar kan ik niet overheen stappen. Ik heb hier altijd alles gegeven. Ook wanneer ik niet fit of licht geblesseerd was, ben ik door de pijngrens gegaan voor Bayern. Ik denk dat een vertrek de beste oplossing is voor beide partijen. Ik wil niet dat er een oplossing wordt gevonden waar maar één partij blij mee is. Dat zou onlogisch zijn, zeker na al die mooie jaren hier. Maar nu wil ik naar Barcelona. Andere aanbiedingen heb ik niet eens in overweging genomen”, klonk het toen.

Uitgaand verkeer?

Lewandowski speelde sinds 2014 voor Bayern. Daar scoorde hij liefst 344 keer in 374 duels. In de afgelopen drie seizoenen scoorde Lewandowski 55, 48 en 50 keer, steeds meer dan het aantal gespeelde wedstrijden.

Naast inkomend transfernieuws mogen er nog uitgaande bewegingen worden verwacht bij Barça. Braithwaite, Mingueza, Umtiti, Puig en Neto reizen niet mee naar Amerika. Zij mogen uitkijken naar een andere club. Frenkie de Jong, die nauw in verband wordt gebracht met Manchester United, mag wel mee.

Volledig scherm Lewandowski neemt afscheid van de Bayern-fans. © AP

Volledig scherm Lewandowski neemt afscheid van de Bayern-spelers. © AP