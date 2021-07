De ultieme kroon op Messi’s carrière en zelden liepen emoties zo hoog op: Argentinië wint Copa América

Copa AmericaDan toch. Nadat een hoofdprijs met Argentinië steeds meer een illusie werd, is daar de bevrijding voor Lionel Messi (34). Net in het hol van de leeuw, in het Maracana tegen aartsvijand Brazilië, won de Albiceleste de Copa América. Een heerlijke goal van Di Maria volstond: 1-0. Na vier verloren finales van de Copa América (in 2016 kondigde hij zelfs even zijn afscheid aan) en in zijn tiende grote toernooi met Argentinië, is de grote smet op Messi’s palmares eindelijk weggewist. Emoties op een voetbalveld liepen zelden zo hoog op.

Halfweg het veld ging hij door de knieën. De Uruguayaanse ref Ostojich had er net een einde aan gemaakt. Chapeau voor die man dat hij zo'n veldslag zonder rode kaarten beslechtte - wel negen gele stuks. De handen in het gezicht. Ongeloof. De eerste tranen. Enkele tellen later lag de hele ploeg op hem. Dolblij dat zij mee voor deze accolade op Zijn carrière gezorgd hebben. Maar vooral blij als kleine kinderen voor Messi zelf. Zelfs krijgers van het eerste uur als Otamendi hielden het niet droog. Niet veel later een innige omhelzing met elk lid van de technische staf. Eén voor één in zijn armen.

Lionel Scaloni, de man die Argentinië na 1993 eindelijk nog eens een succes bezorgt, ging Messi zelf opzoeken. De bondscoach tilde hem op. Nadien ook door de ploegmaats in de lucht gegooid. Waarna Messi naar de fans trok in een hoekje van het Maracana, stadion waar hij in 2018 nog de WK-finale verloor tegen Duitsland. Niet dat de supporters met veel waren. Enkele honderden in een met nog geen 9.000 fans gevulde mastodont. Maar wat ging het er hartstochtelijk aan toe.

Als een van de jongens liet Messi zich o zo graag betrekken in het feestgewoel. Niet langer verheven boven de groep, niet langer de man die door zijn ploegmaats steeds gezocht wordt en het vooral alleen moet doen. Dat deed hem toch alleen maar braken van de stress nog voor de match begonnen was. Of zelfs tijdens. Daar is deze Messi ook niet langer de supervoetballer voor. Zo miste hij in de slotminuten een unieke kans op de 2-0. Alleen voor Ederson verslikte hij zich in de bal. Een actie Messi onwaardig, maar wel een symbolische. Deze Messi is nu in de eerste plaats leider. Inspirator. Teamspeler - een geniale, dat natuurlijk nog steeds wel.

Maar toch vooral steunend op de ploeg, een Argentinië door een andere Lionel - Scaloni - eindelijk defensief op poten gezet. Met Aston Villa-goalie Emiliano Martínez, penaltyheld in de halve finale tegen Colombia, hebben ze nu ook een goeie keeper. En natuurlijk nog steeds een overvloed aan aanvallend talent. Lautaro Martínez, het maatje van Lukaku in de spits bij Inter, op de negen. Halfweg de eerste helft verkeek Lodi zich op een diepe bal van Rodrigo de Paul - Argentijnse sterkhouder. Speelt zowaar voor Udinese. Die andere uitblinker, Angel di Maria, nam heerlijk aan en pakte uit met een lobje zoals alleen Angel di Maria dat kan.

Zo groot de vreugde en opluchting bij Messi was, zo hard kwam het verlies aan bij die andere superster aan de overkant: Neymar (29). Ook hij nog steeds zonder grote trofee met de Seleçao. Wel de uittredende winnaar van de Copa, maar toen miste Neymar het toernooi wegens blessure. Net als heel Brazilië bleef de PSG-ster vannacht onder de verwachtingen. En toen Neymar de bal naar het einde toe steeds meer opeiste, werd hij op ongelofelijk cynische wijze onderuit geschoffeld. Of ging ie zelf aan het rollen. Veldslag en theater in één. Alleen in de absolute slotfase kwam Brazilië er via de ingevallen Gabriel Barbosa dichtbij. Net geen ‘Gabigol’. Maar hoe groot het respect is tussen Neymar en zijn gewezen ploegmaat bij FC Barcelona, bleek niet veel later. Nadat de grootste teleurstelling bekoeld was, ging Neymar Messi hoogstpersoonlijk opzoeken om hem halve minuut lang in de armen te nemen. Ontroerend mooi.

En zo werd het dus de avond van Messi. Dan toch. Topschutter van het toernooi ook met 4 goals. Messi won olympisch goud (Peking, 2008) en het jeugd-WK (2005, Nederland), maar met winst in deze Superclásico de las Américas kan ook het debat als zou Leo het niet kunnen met Argentinië, de vuilbak in. Bij de Messi’s thuis vierden er drie mee: zoontjes Thiago en Mateo en dochtertje Ciro (zie video hieronder). Het was alleen nog wachten op dat ene moment. Messi die de trofee de lucht instak. Even daarvoor zongen zijn ploegmaats nog het liedje als zou Maradona beter zijn dan Pelé. Brazilië nogmaals in het hart getroffen. Maar niemand die het Messi misgunde, zelfs menig hartstochtelijk Braziliaan. En dat als vrije speler. Het Catalaanse El Mundo Deportivo berekende dat Messi tegenwoordig dagelijks zo’n 100.000 euro misloopt. Het zal hem ongetwijfeld worst wezen. Niet FC Barcelona maar Argentinië was de afgelopen weken zijn club. En hij heeft 'm beet, die trofee. Lionel Messi. Nu definitief onsterfelijk.

