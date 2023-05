De titeldroom van Arsenal is definitief voorbij na 0-3-verlies, Trossard maakt net tegen ex-ploeg slechte beurt

Manchester City mag zich opmaken voor een negende landstitel. Nadat ze op en over Arsenal in de titelstrijd gingen, haken de ‘Gunners’ nu helemaal af na 0-3-verlies tegen Brighton. Eerder op de dag eindigde Everton - Man City op 0-3. Een negatieve bijrol in het Emirates Stadium was er voor een snel ingevallen Trossard, die twee kansen miste en met balverlies aan de basis lag van de 0-2 van Undav. Een Rode Duivel baalde.

Acht punten stond Arsenal in een niet eens zo ver verleden nog alleen op kop, maar van z’n laatste zeven matchen kon de ploeg van Arteta er maar twee winnen. Onder regie van Kevin De Bruyne ging ook het recente onderlinge duel naar de Citizens, die nu vier punten voorsprong hebben en ook nog een match minder gespeeld. City heeft nog louter één zege nodig in zijn drie resterende duels om zich voor het derde opeenvolgende seizoen tot kampioen te kronen. Straffer zelfs: in de laatste seizoenen, pakten ze zes keer de opperkroon. Alleen Liverpool was in coronajaar 2020 de vreemde eend in de bijt.

Volledig scherm Deniz Undav nekt Arsenal met de 0-2 in het Emirates Stadium. © Action Images via Reuters

Leandro Trossard beleefde een namiddag om snel te vergeten. Net tegen Brighton, de ploeg die hij in januari verliet na een akkefietje met coach De Zerbi, ging het mis voor de Gunners en kon de Rode Duivel terugblikken op een weinig geslaagde invalbeurt. In minuut 19 mocht hij zijn opwachting maken ter vervanging van de gekwetst uitgevallen Martinelli. Maar Trossard miste een kans op de openingsgoal toen zijn poging de deklat likte en trapte ook een mogelijkheid op de gelijkmaker pal op Steele. Als klap op de vuurpijl was het zijn slechte bal in het uitverdedigen die rechtstreeks tot de 0-2 van Undav leidde. Een lobbal over Ramsdale volgde. Bij Trossard werd dat een pijnlijke grimas op het gezicht.

Volledig scherm Evan Ferguson in de achtervolging op Trossard. © AP

Enciso had er snel na de pauze 0-1 van gemaakt voor een sterk Brighton, dat met de Japanse flankaanvaller Mitoma, net als Undav ex-Union, een van de seizoensrevelaties van de Premier League in huis heeft. Diezelfde Enciso, spits uit Paraguay, was ook in de eerste helft dicht bij de 0-1, zodat de zege voor Brighton alles behalve onverdiend was. Geen titel voor de ‘Gunners’, wel het seizoen van de heropstanding. De blauwe helft van Manchester maakt zich op voor een eerste feestnummer. Mogelijk zondag al thuis tegen Chelsea, nadat City weet of het zich finalist in de Champions League mag noemen. Woensdag volgt de return tegen Real Madrid na 1-1 in het Bernabeu. City speelt op 3 juni ook de finale van de FA Cup tegen de buren van United.

Volledig scherm Kaoru Mitoma was een gesel voor de defensie van Arsenal. Vooral Ben White zag sterretjes. © Action Images via Reuters

