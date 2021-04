De Super League barst al: Man City bevestigt dat het eruit wil stappen, welke clubs volgen?

Premier League Solskjaer denkt dat Man United op Old Trafford minder presteerde door de rode tribunes: “We zagen elkaar niet goed”

15 april Opvallende gedachte van Ole Gunnar Solskjaer. De coach Manchester United is ervan overtuigd dat zijn team, dat uiteraard in een rood shirt speelt, dit seizoen in eigen huis minder presteert door de rode tribunes van Old Trafford.