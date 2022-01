De roulette rond Hazard: terwijl de media twisten over zijn toekomst, focust hij zich op zijn voetbal

Buitenlands voetbalDraaien aan het rad in de hoop dat het balletje in het juiste vakje valt. In Spanje spelen ze graag roulette. Ook zijn voetbalmedia. In het circus-Real Madrid komt entertainment vaak voor de waarheid. De week van Hazard anders bekeken: op zoek naar de leugen(s).