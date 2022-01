De riem er even af: Kevin De Bruyne geniet op paradijselijk strand van gezin

Wat had hij er naar uitgekeken. Kevin De Bruyne plaatste inmiddels foto’s op zijn sociale media. Samen met vrouw Michele Lacroix en Mason Milian op een paradijselijk strand. Even uitblazen na een drukke periode met veel matchen. Een zware belasting die er kwam na een coronabesmetting in november. “Ik heb meer gespeeld dan ze eigenlijk hadden gewild.” De Bruyne is één van de spelers die vaak aan de alarmbel trekt als het over fysiek en mentaal welzijn gaat. Hij vindt dat er te veel gevoetbald wordt. Lijf en hoofd voelen. In maart krijgen de andere top-Duivels en hij ook vrijaf van Roberto Martínez. Zij worden niet opgeroepen voor de oefeninterlands.