“De onthullingen zullen explosief zijn en gaan voor veel deining zorgen”: Mathias Pogba belooft boekje open te doen over zijn broer en over Kylian Mbappé

Buitenlands voetbalMathias, de oudere broer van topvoetballer Paul Pogba, heeft gisteravond een bizarre videoboodschap de wereld ingestuurd. Daarin stelt hij dat hij binnenkort met onthullingen komt over zijn broer. Maar ook over die andere topper Kylian Mbappé en Rafaela Pimienta, zij die als de machtigste vrouw in het voetbal wordt aanzien. “De onthullingen zullen explosief zijn en voor veel deining zorgen”, zegt hij.

“Het Franse, Engelse, Italiaanse en Spaanse volk - met andere woorden de hele wereld - net als de fans van mijn broer, van de Franse nationale ploeg en Juventus en zijn ploegmaats en zijn sponsors: allen verdienen ze bepaalde zaken te weten”, zo steekt Mathias (32), de oudere broer van Paul Pogba (29), van wal. “Alleen zo kunnen ze een welingelichte beslissing maken of hij de admiratie, het respect en de liefde van de fans verdient. Of hij zijn plaats in de nationale ploeg waard is. Of hij het verdient om op een wereldkampioenschap te staan. Of hij wel een basisspeler moet zijn bij Juventus. Of hij te vertrouwen is, voor gelijk welke andere speler aan zijn zijde. Of hij wel als voorbeeld kan gezien worden door jongeren. Of als gezicht van de grote merken.”

Quote Ik zal jullie heel belangrij­ke dingen over hem vertellen en er zullen ook elementen en vele getuigenis­sen zijn die mijn woorden zullen bevestigen. Mathias Pogba over Kylian Mbappé

Maar zijn broer is niet de enige wiens boekje hij dreigt te gaan openen. “Ook zal je dingen te weten komen over Rafaela Pimienta, voormalige zakenpartner van de bekende Mino Raiola. Over haar integriteit, professionalisme, betrouwbaarheid en of ze het wel verdient om de zaak van Mino over te nemen. De spelers in haar portefeuille moeten dat weten, om te kunnen beslissen of ze nog wel willen dat zij hen vertegenwoordigt. En ook de andere spelers, om zo te kunnen beslisse of ze in de toekomst nog met haar in zee willen gaan. Gaat Rafeala Pimienta wel om hen en hun families geven?”, zo vraagt hij zich openlijk af.

Volledig scherm De broers Pogba kussen de wereldtitel in 2018, met Paul centraal en Mathias rechts. Links op de foto staat Florentin, zoals u wel al raadde een andere broer. Toen was alles wél nog koek en ei. © EPA

En last but not least belooft hij om ook vuile was van Kylian Mbappé te gaan ophangen. “Ik zal jullie heel belangrijke dingen over hem vertellen en er zullen ook elementen en vele getuigenissen zijn die mijn woorden zullen bevestigen”, zo maakt hij zich sterk.

Wat de drie hem misdaan hebben, wil Mathias vooralsnog niet kwijt, maar hij belooft wel: “Dit alles zal explosief zijn en voor heel wat deining zorgen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Volledig scherm Kylian Mbappé. © Photo News

Hieronder de volledige videoboodschap op de Instagrampagina van Mathias Pogba:

