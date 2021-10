De nor of de Ballon d’Or? Vandaag begint rechtszaak van ‘sextape’-affaire, Karim Benzema riskeert tot vijf jaar cel

Voetbal Football Talk. Vertonghen en Benfica pas na verlengin­gen langs tweedeklas­ser in Portugese beker - Mangala (Stuttgart) testte mogelijk vals positief

17 oktober VfB Stuttgart kan misschien sneller dan verwacht opnieuw een beroep doen op Orel Mangala. De middenvelder had positief getest op het coronavirus maar een tweede PCR-test leverde een negatief resultaat op. “Het is mogelijk dat Orel vals positief was”, bevestigt Sven Mislintat, de sportief directeur van Stuttgart. “Maandag zullen we een nieuwe PCR-test laten afnemen. Dan zullen we zien wat het resultaat is.” Mangala bleek vrijdag als zesde VfB-speler in enkele dagen tijd positief en zit sindsdien thuis in quarantaine. De 23-jarige middenvelder miste daardoor de competitiewedstrijd op het veld van Borussia Mönchengladbach (1-1).