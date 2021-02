De mooiste pareltjes onder de 500 clubdoelpunten van Zlatan: slaloms, het betere taekwondo-werk en een raket in het Astridpark

Maradoneske slalom tegen NAC Bedra

Misschien is dit wel al meteen zijn allermooiste. In zijn voorlaatste wedstrijd voor Ajax zwaait Ibrahimovic Amsterdam in stijl uit. Als een slangenmens wurmt hij zich door de defensie van NAC Bedra om vervolgens koel te besluiten. Een doelpunt dat de commentator tot vergelijkingen met Maradona, Zidane en Romario noopt.

Bom in het Astridpark

Voor zij die brute kracht boven finesse verkiezen, ontbindt Ibrahimovic in 2013 zijn duivels in de Champions League-wedstrijd op Anderlecht. In een forfaitnederlaag voor paars-wit doet Zlatan vier keer de netten trillen, maar vooral zijn derde staat in het collectief geheugen gegrift. Met een knal vanjewelste vervolledigt de Zweed nog voor rust zijn hattrick. Geniet in de video bovenaan dit artikel nog eens van alle doelpunten die Ibra in het Astridpark liet optekenen.

Zwarte band in actie tegen Bologna

Zlatan is niet alleen een begenadigde doelpuntenmachine, maar heeft ook een zwarte band in taekwondo. Al verklaart het één misschien wel het ander, zoals dit doelpunt tegen Bologna illustreert. Met een krachtige achterwaartse trap verlengt Ibrahimovic het leer met de hak in doel. De Italiaanse verslaggever laat een ‘Mamma Mia’ ontvallen, terwijl José Mourinho iets minder onder de indruk lijkt.

Slalom + lobje = heerlijk doelpunt

Als doelman te ver voor je lijn staan, zet Zlatan Ibrahimovic je betaald. Vraag dat maar aan Christian Puggioni, die in 2009 onder de lat staat bij het Italiaanse Reggina. Na drie verdedigers van zich af te schudden deponeert Zlatan het leer met een gemeten boogballetje in doel.

Scorpion kick tegen Bastia

Niet alleen in Italië, maar ook bij PSG in Frankrijk zet Ibra taekwondo-technieken in om de netten te doen trillen. Tegen Bastia gaat de Zweed de bal ver achter zich halen met de hak, als een schorpioen die zijn angel wapent. Het leer verdwijnt daarna perfect in de hoek.

Binnenkomen met een knal in de MLS

Is er een mooiere manier om te debuteren dan in de derby tegen de stadsgenoot een 0-3 achterstand teniet te doen met een fantastisch afstandsschot? Volgens Ibrahimovic ongetwijfeld niet. In zijn eerste wedstrijd voor LA Galaxy scoort Zlatan een heerlijke volley vanop ruim 30 meter om de stand op 3-3 te brengen. In de blessuretijd maakt de Zweed nog het winnende doelpunt om stadsgenoot LAFC over de knie te leggen.

Acrobatie in Amerika

Omdat we er maar geen genoeg van kunnen krijgen, geven we nog wat meer acrobatische doelpunten van Zlatan mee. Een sublieme omhaal tegen New England Revolution en een doelgerichte deviatie in volle pirouette tegen Toronto. Zelfs op zijn ‘oude dag' in Amerika was niets onmogelijk voor Ibrahimovic.