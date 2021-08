De ‘Messias’ zorgt voor een big bang: PSG’s sociale media gaan hard en honderden fans wachten op luchthaven, terwijl Messi nog thuis in Barcelona is... in zwembroek

Buitenlands voetbalTerwijl honderden uitgelaten fans voor het Parc des Princes en aan de luchthaven samentroepten voor de blijde intrede van de Messias, amuseerde die zich doodleuk met de kinderen aan het zwembad in Barcelona. Ongeziene taferelen. In Parijs heerst Messi-manie.

De impact van Neymar maal tien.

In rijen staan ze straks aan te schuiven voor de fanshop voor het eerste PSG-replicashirt van Lionel Messi. Ook op de plaats waar hij officieel zal worden gepresenteerd - Trocadéro in de schaduw van de Eiffeltoren? - zal het drummen worden.

In groteren getale dan in de zomer van 2017, toen Neymar in de Franse hoofdstad landde.

“Messi, Messi, Messi.” De nakende komst van een van de beste voetballers ooit maakt wat los in Parijs - straks vervangen ze de ‘i’ in zijn achternaam nog door een symbool van hun beroemdste monument.

Zie de taferelen.

Maandagochtend troepte een massa samen in Le Bourget, een van de Parijse luchthavens, om er de privéjet van Messi uit de lucht te zien vallen. Uitgelaten fans scandeerden zijn naam. Ze holden een geblindeerde wagen achterna. Ook aan het Parc des Princes, de arena van PSG, waren supporters in blijde verwachting.

Vandaag nog een keer

Deze ochtend mogen ze het nog eens overdoen. De Heer daalde gisteren niet neer uit de hemel. Het bericht dat de Argentijn ‘s middags vanuit Barcelona zou overvliegen bleek voorbarig.

Alle eisen van het kamp-Messi voor zijn tweejarig contract met optie stonden nog niet op papier. Of toch niet de punten en komma’s zoals zijn advocaten dat wilden.

Zo’n 850 kilometer verderop, in Castelldefels bij Barcelona, ging het leventje zijn gewone gang. Media op de stoep voor de deur, dat zijn ze het afgelopen jaar wel gewoon geworden. Ook Sky Sports, de Engelse zender, had er zijn plaatsje afgedwongen. Reporter Gary Cotterill en zijn cameraman spotten Messi in zwembroek aan de rand van zijn zwembad. Er was een pool party voor zijn kinderen aan de gang. Ook Luis Suárez, boezemvriend van Messi, was aanwezig. Afscheidsfeestje in besloten kring.

IJdelheidstransfer

Ook op sociale media voelt PSG het Messi-effect. De tellers op Instagram, Facebook en Twitter staan niet stil. Op Instagram gaat het het hardst, met naar verluidt 850.000 nieuwe volgers in drie dagen volgens de experten sociale media. Interacties kregen een boost. Messi doet voetbalfans praten en tweeten. Hij is al enkele dagen constant trending - de miljoenentransfer van Romelu Lukaku naar Chelsea wordt netjes in de niche geduwd. In cijfers op het internet wordt de transfer van Messi straks groter dan die van Cristiano Ronaldo in 2018 naar Juventus.

In zijn marketing kan PSG het uitspelen. Deze Messi-manie had de club voor ogen.

Alle aandacht van de (voetbal)wereld zoomt in op Parijs.

IJdelheidstransfer die zijn gelijke niet zal kennen.

De Messias zorgt voor een nieuwe big bang.

Volledig scherm Lionel Messi, de Messias. © HLN

Volledig scherm PSG-fans wachten op de luchthaven tevergeefs op Messi. © AFP