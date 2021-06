De machine van Mancini: Italië leeft weer op hoop, met dank aan een ‘ruziemaker’

Buitenlands voetbal Copa America wordt 2 weken voor openings­match verplaatst van Argentinië naar Brazilië

31 mei De Copa America zal niet in Argentinië worden gespeeld, maar in Brazilië . Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol laten weten via Twitter, amper twee weken voor de start van het landentoernooi. De beslissing heeft alles te maken met de coronapandemie die momenteel in Argentinië een nieuwe opstoot kent.