De machine van Mancini: hoe een ruziemaker Italië weer hoop geeft

Buitenlands voetbal Chelsea mikt nog altijd op Romelu Lukaku

31 mei De Champions Leaguewinst verandert niks aan de intenties. Chelsea wil er straks absoluut een topspits bij om Timo Werner voorin te ontlasten. Op hun lijst staat ene Romelu Lukaku. Het is wachten op een officiële move. Lukaku’s zaakwaarnemer, Federico Pastorello, zat in Porto in de tribunes en juichte voor Chelsea. Hij wil voorlopig niet ingaan op het dossier. ‘Big Rom’ focust zich eerst op het EK. Daarna wil hij zich pas over zijn toekomst buigen. Ondertussen zet Inter ook alles op alles om hem te overtuigen te blijven. Lukaku is voor voorzitter Steven Zhang voorlopig onverkoopbaar. De Duivel mag binnenkort een lang telefoontje van nieuwe coach Simone Inzaghi verwachten.