De leider in Sambi: terwijl de rest kop in het zand steekt, staat Lokonga na nederlaag media te woord

‘The Last Dance’

Bij Anderlecht was hij de echte aanvoerder van een jonge groep. De man die hen naast en op het veld als een verlengstuk van Vincent Kompany op sleeptouw nam om alsnog een plek in play-off 1 af te dwingen. Bij Arsenal zal zijn karakter niet veranderen. “Ik kijk veel docu’s over grote leiders. Om te leren hoe zij zich gedragen als hun ploeg het moeilijk heeft. De reeks over Michael Jordan op Netflix (‘The Last Dance’, red.) heeft me geïnspireerd”, vertelde hij eerder over die inborst aan onze krant.