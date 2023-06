De keuze is bekend: Messi trekt naar Inter Miami, vrouw Antonela ziet een leven in Saoedi-Arabië niet zitten

Messi gaat in de Verenigde Staten voetballen. Al enkele weken hield zijn toekomst de voetbalwereld in de ban. Een terugkeer naar FC Barcelona? Neen, dat wordt het niet. Messi liet vandaag aan zijn ex-club weten niet terug te keren. In datzelfde gesprek liet hij ook duidelijk verstaan voor Inter Miami te kiezen. Barça lichtte enkele journalisten in, en zo was het nieuws al snel wijdverspreid. Zijn nieuwe bestemming ligt vast.

Dat betekent dat de Argentijn niet meegaat in de Saoedische flow . Hij volgt niet het voorbeeld van Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté. De reden? Zijn vrouw Antonela Roccuzzo ziet een leven in het Midden-Oosten niet zitten. Ze twijfelt of het ideale omstandigheden zijn om drie kinderen in groot te brengen. Daar verandert een loonbriefje van Al-Hilal van 400 miljoen euro per jaar niets aan.

Inter Miami is de club van David Beckham. De interesse was allesbehalve nieuw. Sinds Beckham de club in 2018 oprichtte, is de komst van Messi een natte droom. In januari 2018, vlak na de oprichting, stuurde Messi een videoboodschap. “Wie weet, misschien bel je me over een paar jaar wel eens”, knipoogde de Argentijn toen. Om daar in 2020 aan toe te voegen: “Op een dag zou ik graag in de VS spelen. Het is altijd een van mijn dromen geweest.” Messi gaat met z’n familie bovendien graag op vakantie in Miami en heeft er zelfs al vastgoed. In het voorjaar van 2021 kocht hij een loft van zes miljoen euro, na in 2019 al een appartement van vijf miljoen euro.