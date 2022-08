De Ketelaere geeft visitekaartje af bij debuut in Serie A en ziet doelpunt afgekeurd worden, AC Milan opent seizoen met zege tegen Udinese

AC Milan, zonder Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers en Divock Origi in de basiself, kende een dramatische start. Udinese klom al na amper twee minuten op voorsprong. Maar de thuisploeg zette na een goedkope strafschop van Hernandez en een rake treffer van Rebic meteen orde op zaken. 2-1, drie goals in het openingskwartier.

Nadien kwam Udinese op slag van rust langszij. Koude douche voor AC Milan, dat amper 31 seconden in de tweede helft nodig had om opnieuw op voorsprong te komen. Diaz scoorde en gaf nadien ook de assist bij de 4-2 van Rebic. Die laatste tekende vanavond voor twee treffers.

Drie Belgen op het veld

De Ketelaere én Saelemaekers vielen twintig minuten voor affluiten in. Een kwartiertje later mocht ook Origi het veld betreden. Drie Belgen in actie in San Siro. Onze landgenoten toonden zich meteen, vooral De Ketelaere maakte indruk bij zijn debuut in de Serie A. CDK toonde zich gretig en voetbalde met veel flair. Na een Belgische combinatie met Saelemaekers en Origi liet hij zelfs in het slot de netten trillen. Maar het doelpunt van De Ketelaere werd afgekeurd wegens buitenspel.