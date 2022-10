De jojo in Thorgan Hazard: zes weken voor het WK is het wachten op een nieuwe opwaartse beweging

Buitenlands voetbalHet is tot nu toe niet het seizoen van de Hazards. De situatie van Eden kent u. Thorgan (29) is aan een neerwaartse spiraal bezig. Krijgt hij de jojo weer omhoog met het WK om de hoek? Enkele redenen waarom de bondscoach zich (geen) zorgen moet maken.

Twee basisplaatsen. Allebei daterend van augustus. Zeven invalbeurten. Nul goals. Nul assists.

De tussentijdse seizoenbalans van Thorgan Hazard is negatief. Aan de basis liggen blessures - de winger van Dortmund kampt al sinds het begin van de zomer met fysieke kwaaltjes. Maar ook in de wedstrijden waarin de jongere Hazard een kans heeft gekregen bij Dortmund, kon hij zich nog niet onderscheiden.

Moet de bondscoach zich zorgen maken? Ja en nee. Nee, want het is niet de eerste keer dat Thorgan Hazard een mindere periode heeft. De jojo zit nooit ver in zijn prestaties. Maar na de val komt er altijd een opwaartse beweging. Altijd komt Thorgan terug.

Plafond

Het is het verhaal van zijn carrière. Toen hij op z’n 19de naar Chelsea ging, was de redenering: die gaat enkel naar Londen om Eden gezelschap te houden. Wanneer hij Zulte Waregem bijna kampioen maakte, heette dat vooral aan het niveau van de Belgische competitie te liggen. Daarna kwam Mönchengladbach. Het zou zeker zijn plafond zijn.

Volledig scherm Thorgan Hazard bij Zulte Waregem. © BELGA

Bij zijn transfer naar Borussia Dortmund was er op het eerste gezicht te veel concurrentie - met Marco Reus, Jadon Sancho en Paco Alcacer. Ondertussen speelt Thorgan toch al vier seizoenen bij de Duitse topclub.

Op dat vlak verschilt hij van Eden. De oudste Hazard is een bon vivant, die lang heeft kunnen teren op zijn buitengewone talent. Thorgan is meer een werker. Noodgedwongen - Moeder Natuur heeft hem een lepeltje minder pure klasse gegeven dan zijn broer. Maar het heeft hem wel weerbaarder gemaakt.

En er is zijn polyvalentie. Thorgan Hazard kan op omzeggens elke positie uit de voeten. Dat zorgt voor meer speelkansen, maar is ook een tweesnijdend zwaard. Gaat het slecht, dan is het makkelijk om hem te passeren, wegens geen specialist. Of mag hij depanneren op een ondankbare positie. Dit seizoen alleen al speelde hij op vier plaatsen bij Dortmund. Als wingback, achter de spitsen, als flankaanvaller op beide vleugels. Thorgan Hazard, de cactus van Borussia Dortmund. Zet hem waar je wil: hij zal wel overleven.

Matchritme

Moet de bondscoach zich zorgen maken? Ja, want ook al is Thorgan quasi overal inzetbaar en zakt hij zelden door de ondergrens, toch is het alweer een potentiële basisspeler die zonder al te veel matchritme naar het WK lijkt te gaan. Er zal meer nodig zijn dan invalbeurtjes van een kwartier of twintig minuten om top te zijn in Qatar.

En de jojo lijkt de laatste jaren steeds dieper te gaan en minder hoog terug te veren. In 2020-21 maakte Hazard 4 goals en gaf hij 6 assists. Vorig jaar was het iets minder: 6 goals en 1 assist.

Het WK begint binnen zes weken. Tijd om nog eens aan het touwtje te trekken. Te beginnen vanavond, tegen Sevilla?

