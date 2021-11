De interlandbreak die Ally Samatta nog even zal bijblijven: gewapende soldaten vallen spelershotel binnen omdat ze denken dat hij Covid-19 heeft

Een droge tweet van de Tanzaniaanse voetbalbond op 14 november: “Soldaten zijn het spelershotel binnengevallen en hebben plaatsgenomen voor de kamers van onze spelers ‘with guns’. De soldaten claimen dat er gevallen van corona zijn in de Tanzaniaanse ploeg.” Toeval of niet: het zou gaan om drie sleutelspelers van het Afrikaanse land - Manula, Mwamnyet en Samatta.

Enfin, die drie zouden uiteindelijk niet spelen tegen Madagaskar, een wedstrijd die er niet meer toe deed voor het thuisland. Zij waren al uitgeschakeld. De vraag is natuurlijk of Samatta effectief positief getest heeft op Covid-19. Volgens media ter plekke is het antwoord resoluut ’neen’.

De hele ploeg van Tanzania werd voor vertrek getest en iedereen was daarbij negatief. De spelers vertrokken per privévlucht naar Antananarivo, waar ze eerst het vliegtuig niet mochten verlaten. Iedereen werd er opnieuw getest, waarbij de drie spelers plots positief testten.

Samatta is voorlopig nog ter plekke in Dar es Salaam. De Antwerp-spits werd nog eens getest om helemaal zeker te zijn. Is die test negatief, vertrekt hij in principe vanavond naar België.