De ideale steun: Dries Mertens werkt samen met Kat Kerkhofs aan revalidatie

Dries Mertens is vandaag gespot bij kinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen. De Rode Duivel stapte buiten aan de zijde van Kat Kerkhofs. Mertens blijft op de sukkel met de linkerenkel en revalideert de komende dagen verder in ons land. Hij blesseerde zich in december tegen Inter. Bij een voorzet schoof hij weg en scheurde hij de enkelbanden. Begin januari hervatte hij bij Napoli, maar de pijn bleef. Zelfs injecties zorgden nooit voor een goed gevoel. Tegen Spezia viel hij donderdag in, maar hinkte hij in het slot toch weer naar de kant. Vervolgens keerde hij terug naar België.