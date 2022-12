“De handtekeningen zijn gezet”: Real Madrid heelt 16-jarig Braziliaans wonderkind Endrick binnen voor duizelingwekkend bedrag

Buitenlands voetbalReal Madrid staat op het punt een duizelingwekkende transfer te realiseren. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano heeft de Koninklijke een mondeling akkoord bereikt over de komst van de amper 16-jarige Braziliaanse aanvaller Endrick, die maar liefst 60 (!) miljoen euro moet kosten. Door de FIFA-regels kan hij wel pas in 2024 - wanneer hij 18 is - echt de overstap naar Madrid maken.

KIJK. De strafste momenten van Endrick voor Palmeiras

Endrick is een naam die al langer op de lijstjes van de Europese topclubs prijkt. De 16-jarige spits van Palmeiras geldt als een echte sensatie in Brazilië, waar hij faam maakt met prachtige goals en heerlijke dribbels (zie bovenstaande video). In oktober werd hij met een leeftijd van 16 jaar, drie maanden en vijf dagen nog de jongste doelpuntenmaker in de Braziliaanse competitie ooit.

De laatste maanden werd het tempo in de jacht op zijn handtekening opgeschroefd. Chelsea, PSG en in mindere mate Barcelona trokken aan zijn mouw, maar het is Real Madrid dat de strijd wint. Volgens de doorgaans welingelichte transferspecialist Fabrizio Romano zijn de handtekeningen gezet. Eerder bereikte Real al een mondeling akkoord over een transfer van 60 (!) miljoen euro, een bedrag dat zelfs nog kan oplopen tot 72 miljoen euro.

De transfer doet denken aan die van Vinicius Junior en Rodrygo, die eveneens op erg jonge leeftijd (respectievelijk 16 en 18) door Real werd weggeplukt uit Brazilië, beiden voor een bedrag om en bij 45 miljoen euro. Ook middenvelder Reinier was afgelopen jaren een Braziliaans talent dat voor 30 miljoen de overstap maakte, hij kon nog niet doorbreken en zit momenteel op uitleenbasis bij Girona.

Net als Vinicius enkele jaren geleden moet Endrick wel nog even in Brazilië blijven - volgens de FIFA-regels moet een speler minstens 18 jaar zijn om een internationale transfer te kunnen maken. Hij kan dus ten vroegste in 2024 naar Spanje verhuizen. Met een contract voor drie seizoenen en een optie voor nog eens drie extra seizoenen tot 2030 zitten hij en de Koninklijke evenwel gebeiteld. Het is nu enkel nog wachten op de officialisatie door Real zelf.

