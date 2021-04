De Europese tournee is begonnen: vader en makelaar Haaland gespot in Barcelona en Madrid, vandaag richting Engeland

De Spaanse krant Sport berichtte eerder dat vader Alf-Inge Haaland en makelaar Mino Raiola een onderhoud gehad zouden hebben met Joan Laporta, voorzitter van Barcelona. De Catalanen tonen serieuze interesse in de Noor, net als rivaal Real Madrid. Daar waren vader Haaland en Raiola in de late namiddag te gast. Gesprekken met Manchester City en Chelsea, waar Haaland ook eerste keus is, staan ook op de planning van de tournee. Zo’n rondje langs geïnteresseerde clubs deden Haaland senior en Raiola overigens ook voor hun poulain in de wintermercato van vorig seizoen, toen Erling bij Dortmund tekende.

Michael Zorc, manager van Borussia Dortmund, reageert kalm op de bezoekjes en bijhorende geruchten. “Ik zie twee heren die aan de Middellandse Zee van de zon willen genieten”, zei Zorc fijntjes bij het Duitse Sport1. “We hebben onlangs nog gedachten uitgewisseld. Ons standpunt is heel duidelijk. Ik ben hier heel ontspannen over omdat ik weet wat we willen.”

Dortmund zal alleszins lang volhouden dat Haaland niet te koop is. Maar of het effectief de wapens heeft om de Noor te houden, zal afhangen van het al dan niet kwalificeren voor de Champions League. Of Dortmund dit jaar de jackpot vangt of niet, volgende zomer is Haaland op te halen voor ‘amper’ 75 miljoen euro door een afkoopclausule die is opgenomen in zijn contract. Maar of de vele geïnteresseerde clubs tot dan kunnen wachten, is nog maar de vraag.