De erfenis van Jogi Löw of hoe de man die ‘Sturm und Drang’ revolutionair hervormde zich vergaloppeerde in te drastische verjongingspolitiek

Löw die na het EK 2021 stopt is in Duitsland uiteraard breaking news, maar ook geen plotsklapse aardbeving. Sinds de historisch vroege exit in de groepsfase van de Mannschaft op het WK 2018 ging de speculatie rond de positie van Löw nooit meer liggen. Hij kon het schip niet meer rechttrekken in de Nations League, na het 6-0-verlies tegen ‘zwart beest’ Spanje eind vorig jaar belandde de Mannschaft zelfs in de traumazorg. De Duitse voetbalbond hield echter steeds vast aan Löw, ook hijzelf zag nog genoeg perspectief.