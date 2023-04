“De eerste was de mooiste”: meesterlijke De Bruyne is dé man tegen Arsenal met twee goals en een assist en zet City op weg naar titel

Kevin De Bruyne: “Sinds het begin een goede connectie met Haaland”

“We wisten dat we top moesten zijn om Arsenal te verslaan vanavond. En dat waren we ook. We startten heel sterk en scoorden snel. We hadden nog meer kunnen scoren in de eerste helft, maar die 2-0 op slag van rust was belangrijk. Na die 3-0 hebben we de match gecontroleerd.” Over zijn partnership met Haaland. “Sinds het begin heb ik een goede connectie met Haaland. Arsenal verdedigt man op man. Als ik dan de lopende man ben, komen er kansen. Die eerste goal was de mooiste van de twee.” Of de titel nu binnen is, wilde De Bruyne nog niet zeggen. (lacht) “Het is nog lang. We hebben een goede zaak gedaan vanavond, maar het schema is ontzettend druk.”