De dolste 48 uur in de geschiedenis van het voetbal: clubs haken één voor één af na protest tegen Super League

Out: City

“Ik kan je mijn opinie geven, maar die is louter gebaseerd op onvolledige informatie”, zei Guardiola tegen de achter hun computer verzamelde pers. “Niemand die voorlopig juist weet wat en hoe. Ook mij is gisteren alleen verteld dat er later op de dag een statement zou volgen. Ik hoop dat de CEO van de Super League snel duidelijkheid schept. Want nu is het voor ons, coaches, vooral een oncomfortabele situatie. Maar als je me vraagt waarom sommige teams zeker zijn van een plaats in de Super League, zonder ervoor te hoeven spelen, en anderen niet... Dat is toch geen sport, als er geen verband is tussen inzet en beloning? Als het al bij al weinig uitmaakt of je wint of verliest. Dat is niet eerlijk. Ik heb al zo vaak gezegd dat ik graag een succesvolle Premier League zie en daar ook graag deel van uitmaak. Niet slechts één team dat altijd kampioen speelt. Ik weet het niet, of er vier of vijf andere clubs de kans hebben om er alsnog via sportieve weg deel van uit te maken. Want dat moeten ze me toch eens uitleggen, waarom sommige clubs er bij zijn en andere niet, zoals bijvoorbeeld Ajax, dat de Champions League al vier of vijf keer gewonnen heeft?” Uiteindelijk brak de perschef de virtuele persbabbel af om nog meer schade te voorkomen. De machine was aan het bollen.