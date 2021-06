De concurrentie doorgelicht: “De Boer wil van Nederland een kopie maken van België, maar dat ligt niet in onze cultuur”

EK VoetbalEr is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de Rode Duivels, maar de concurrentie op het EK is natuurlijk niet van de poes. In aanloop naar het toernooi neemt HLN.be de voornaamste tegenstanders van de Belgen onder de loep, bijgestaan door een kenner van het land. Aad de Mos bijt voor ons de spits af met Nederland.

Waarom moet je naar Nederland kijken?

“Het is een jong elftal en dat is altijd leuk om naar te kijken. Veel jongens spelen pas hun eerste grote toernooi en het wordt interessant om te zien wat ze op dat niveau kunnen. In tegenstelling tot bij België, daar weet iedereen hoegenaamd al wel wie wat kan en wat niet en is het voor sommige spelers het toernooi van de laatste kans.”

Waarom moet je niet naar Nederland kijken?

“De Boer wil van Nederland een kopie maken van België, Atalanta Bergamo en Chelsea, maar die 5-3-2 is tegen de natuur van ons voetbal in. Dat hebben de spelers ook al laten voelen, zij gedijen liever en beter in 4-3-3. De draw die het Nederlands elftal vorig jaar in oktober pakte in Italië (in de Nations League werd het 1-1, nvdr) sterkt hem in dat idee. De 4-3-3 blijft voor hem slechts een plan-B. De Boer is natuurlijk een adept van Louis Van Gaal, die met de 5-3-2 grote sier maakte op het WK 2014 in Brazilië.”

Waar ligt de sterkte van de ploeg?

“De centrale as, die is goed. Met Blind, De Vrij, De Ligt, De Jong, Wijnaldum en Depay.”

Waar ligt de zwakte van de ploeg?

“Je mag er niet aan denken dat er iets met Memphis Depay gebeurt. We zijn te afhankelijk van hem. Zonder Depay amper nog assists of goals. Weghorst, die nu zijn kans krijgt in de spits, is niet de speler die het individueel kan openbreken. Die 5-3-2 is ook geen 5-2-3: we hebben echt te weinig wapens voorin. Ik vrees dat dit zelfs als in de groepsfase pijnlijk tot uiting zal komen, waarin het wel eens moeilijk zou kunnen worden om door de defensieve blokken van Oostenrijk, Noord-Macedonië en Oekraïne te geraken.”

Wie wordt de revelatie van de ploeg?

“Depay heeft alles om de uitblinker te worden en dan een grote transfer te maken uit Lyon, maar Ryan Gravenberch (Ajax-middenvelder van 19 jaar, nvdr) is ook indrukwekkend. Hij is de beste jonge speler die we in lange tijd hebben gehad. Bovendien kan hij ook een goal maken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frenkie de Jong. Speelt dikwijls verticaal, heeft een groot vermogen. Alleen moet De Boer hem wel opstellen natuurlijk... momenteel heeft hij nog geen basisplaats.”

Wie wordt Europees kampioen?

“Frankrijk. Een surplus aan talent en bovendien een hecht team dat door Deschamps goed gecoached wordt. Verdedigend zijn ze erg sterk, ze kunnen counteren, ze kunnen pressing spelen. En ook iets: ze schromen er zich niet voor om voor een lelijke 0-0 te gaan als dat nodig is, zoals op het voorbije WK. Die ploeg heeft zo veel ervaring en is zo volwassen dat ze zich niet uit hun kot laten lokken maar in alle omstandigheden rustig blijven. Ook een mindere dag weten ze zo te overleven.”

Wie valt er uit de toon?

“Duitsland. Voor het eerst vind ik ze echt niet zo’n goed elftal hebben. In tegenstelling tot hun U21, die alweer het EK hebben gewonnen. En Löw die pas na het EK vervangen wordt door Flick, dat is toch een wat vreemde situatie.”

Wie wordt topschutter?

“Harry Kane. In een fris en aanvallend Engeland gaat hij veel kansen krijgen. Op Wembley veelal ook. En hij trapt alle penalty’s. Zo schuif je snel op in dat klassement.”

Wie wordt beste speler van het toernooi?

“Kylian Mbappé. Pure klasse. Zo’n snelle voeten. Hij gaat profiteren van de aanwezigheid van bliksemafleider Benzema, zodat er nog meer mogelijkheden voor hem gaan zijn. Goede voetballers maken elkaar nog beter. Met ook nog Griezmann erbij een dodelijk trio.”

