De Bruyne vol lof over “genie” Guardiola en Haaland: “Erling kan in zijn carrière 800 goals maken”

Buitenlands voetbalMet zes assists is Kevin De Bruyne dit seizoen (31) dit seizoen de hofleverancier van Erling Haaland (22) bij Manchester City. De Rode Duivel spreekt in een interview met ‘The Guardian’ zijn bewondering voor de Noor uit. “Erling is zo geobsedeerd door goals. Als hij fit blijft, kan hij op 800 doelpunten afklokken.” Ook coach Pep Guardiola en ploegmaat Phil Foden komen ter sprake.

Bij de Rode Duivels op het WK in Qatar liep het voor geen meter, maar bij Manchester City strooit Kevin De Bruyne dit seizoen alweer kwistig met splijtende passes en haarscherpe voorzetten. Niet anders dan andere jaren, maar hét grote verschil is dat er tegenwoordig met Erling Haaland een absolute topspits in de aanval loopt. De cijfers zijn er dan ook naar: Haaland scoorde dit seizoen in alle competities al 24 keer, waarvan zes doelpunten op aangeven van De Bruyne. De twee hebben elkaar in no time gevonden. Een connectie die de Citizens eindelijk ook in de Champions League succes moet opleveren.

In een interview met ‘The Guardian’ laat De Bruyne zich enkel lovend uit over zijn Noorse ploegmaat. “Erling is zo geobsedeerd door goals”, zegt hij. “Hij heeft er al ongeveer 200 (180, red.). Als hij fit blijft en zijn ding blijft doen, kan hij op het einde van zijn carrière waarschijnlijk op 600, 700 of zelfs 800 uitkomen. Erling is een echte topspits. Ik zie hem niet heel anders dan andere mensen. Hij is een normale voetballer zoals iedereen en neemt zichzelf niet zo serieus. Hij is nog steeds een jonge gast, die geniet van zijn leven maar ook heel professioneel met zijn vak bezig is. Hij houdt van scoren - dat is zijn unieke eigenschap.”

Volledig scherm © AFP

Genie Guardiola

De persoon die de wisselwerking tussen De Bruyne en Haaland in goeie banen moet leiden, is natuurlijk Pep Guardiola. ‘KDB’ werkt intussen zes jaar samen met de Spaanse topcoach. “Ik begrijp het ondertussen dan ook wanneer hij dingen verandert tijdens een wedstrijd. Het is de manier waarop hij naar voetbal kijkt. Zijn filosofie ook, om de bal zo veel mogelijk te hebben en er goed voetbal mee te spelen. Dat wil hij zo veel mogelijk zien in een wedstrijd. Hij moet wel een genie zijn op een of andere manier, want anders had hij het voetbal niet kunnen veranderen zoals hij gedaan heeft. Veel ploegen spelen nu op zijn manier. Als een kettingreactie.”

Tot slot heeft onze landgenoot het ook over die andere jonge ploegmaat, Phil Foden (22). “Hij is waarschijnlijk een van de grootste talenten waarmee ik ooit samenspeelde”, aldus De Bruyne. “Zijn potentieel is eindeloos. Hij is heel slim op het veld. Wanneer er veel tactiek is, heb je nog steeds die ene speler nodig die dat beetje extra magie heeft. Zo is hij er eentje. Hij kan alles bereiken wat hij maar wil.”

Volledig scherm De Bruyne met Guardiola. © Photo News