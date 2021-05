De Bruyne krijgt Belgisch gezelschap: toptalent Lavia (17) traint eerste keer mee met hoofdmacht City

Anderlecht keek vorige zomer met leden ogen toe hoe Romeo Lavia de paars-witte deur achter zich dichttrok. 16 was hij toen. Een enorme klap voor de Belgische recordkampioen, want Lavia moest in de (nabije) toekomst een van de speerpunten worden van RSCA. De buitenlandse interesse was echter te groot en te mooi. De scouts van Liverpool en Manchester United hadden hem met stip aangeduid, maar Manchester City won de felle strijd om zijn handtekening. Uitgerekend de ex-club van coach Vincent Kompany.

Vroegrijp

Lavia is een verdediger of verdedigende middenvelder die snelheid koppelt aan elegantie en een stevig schot. Bij de U16 van Anderlecht was hij aanvoerder, net als bij de nationale ploeg U15. “Romeo is een voorbeeld van een speler die vroegrijp is. Daardoor heeft hij ook al wedstrijden mogen spelen bij de U18 en zelfs de U21”, vertelde Bob Browaeys in onze jeugdreeks. “Romeo verdedigt goed, voetbalt zuiver uit en infiltreert graag - typisch Anderlecht zeg maar. Het zal afhangen van zijn toekomstige trainers op welke positie hij zal doorgroeien. Coaches die vooral mannen van 1m90 willen voorin, zullen hem hoger posteren. Maar voor trainers die verzorgd willen uitvoetballen, is hij eigenlijk een ideale centrale verdediger.”