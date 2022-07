De Bruyne jaagt zich op in Haaland, Hazard maakt zich op voor bankzittersrol en vijlwerk voor Lukaku: voor Duivels in buitenland staat lang niet alles al op punt

Vriendschappelijk • Inter-Lyon 2-2 • Lukaku scoort zijn eerste, nog vijlwerk nodig

Het is een beetje onopgemerkt gepasseerd, maar pas bij de vierde poging is de kop er eindelijk af. Tegen Lyon scoorde Romelu Lukaku zijn eerste voor Inter in de voorbereiding. Kleine boost die zijn vertrouwen kan gebruiken. De Lukaku die Inter vandaag ziet, is nog niet dezelfde als de Lukaku die Inter precies een jaar geleden halsoverkop verliet. Achter de 9 op zijn shirt staat ondertussen een nul. De machine draait nog niet. Fysiek is er nog vijlwerk aan een lichaam van 100 kilogram. Tactisch moet hij zich nog aanpassen aan het voetbal dat coach Simone Inzaghi wil brengen, niet het snelle actie-reactiespel dat Inter onder Antonio Conte speelde.

Zijn trainer zoekt naar een juiste balans tussen zijn Inter van vorig seizoen en een Inter dat Lukaku’s kwaliteiten het best tot zijn recht laat komen. En ook aan ploegmaats die de afgelopen twaalf maanden Inter vervoegden, is het nog wennen. Tegen Lyon zag je een groeiende connectie met de wingers, Dimarco en Dumfries. Maar de verstandhouding met nummer 10 Hakan Calhanoglu staat nog niet helemaal op punt. Misverstanden, missers en discussies op het veld: het hoort er nog bij. ‘Big Rom’ heeft nog twee weken voor de start van de Serie A.

Naast het veld zorgt Lukaku al wel voor goeie vibes. Sfeermaker op het oefencomplex. Zijn luide lach laat hij er horen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Community Shield • Liverpool-Man City 3-1 • De Bruyne jaagt zich op in Haaland

De Community Shield was een afknapper voor Erling Haaland. De topaanwinst van Man City raakte amper 16 keer een bal, waarvan drie toetsen om de match weer op gang te trappen. In Engeland zal de volgspot de komende weken op hem worden gezet — de behandeling die ook Romelu Lukaku heeft gekregen. Met keiharde analyses op basis van de cijfers. Die bevestigden wat de ogen zagen. Twee grote kansen gemist, waarvan één van héél dichtbij tegen de lat. Zes keer balverlies. Slechts zeven goeie passes. En een aantal slechte loopacties. Het is zoeken naar chemie met de ploegmaats. Zijn foerier Kevin De Bruyne jaagde zich op in de keuzes van zijn ploegmaats voorin. Zelf was hij in de Community Shield ook ongelukkig in het spel. Zie zijn paspercentage van 66%. Ook hij heeft zeven dagen voor de start van de Premier League nog wat afstelwerk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De misser van Haaland:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vriendschappelijk • Real Madrid-Juventus 2-0 • Hazard maakt zich op voor invallersrol

Eden Hazard weet stilaan waar hij staat bij Real Madrid. Hij oogt scherper dan ooit, hij traint beter dan ooit, maar een garantie op speelminuten is dat niet. Als Karim Benzema en Vinícius zich de komende tien dagen op training niet blesseren, begint hij het seizoen waar hij het vorige eindigde: als bankzitter in de Europese Supercup. In de laatste oefenmatch in de VS startte Ancelotti met zijn type-elftal. Zonder Hazard, mét Courtois. Invaller Hazard — hij loste Benzema af als negen — had hij wel een voetje in de tweede van Real. Na een dribbelactie en een fout op hem kwam de bal uiteindelijk bij doelpuntenmaker Asensio terecht.

Axel Witsel was bij Atlético (1-0 winst tegen Man United) voor de tweede oefenmatch op rij invaller. Yannick Carrasco startte wel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Eden Hazard. © ANP / EPA

Dries Mertens neemt afscheid van Napoli

Eén week nadat Napoli hem uitzwaaide, zijn Dries Mertens, Kat Kerkhofs en baby Ciro bezig aan een afscheidstournee in Zuid-Italië. Op het eiland Capri, voor de kust van Napels, bedankte een restauranthouder het koppel met een taart — ‘Grazie Dries’ (foto). Hij zal voor altijd één van hen blijven. Ondertussen droomt de (rijke) voorzitter van het kleine Salernitana van een stunttransfer van Mertens, maar die bedankte voor het voorstel. Hij wacht nog altijd op een nieuwe club, net zoals die andere eindecontractspelers Jason Denayer (vastgelopen gesprekken met Torino) en Adnan Januzaj (trainend in Marbella).

Volledig scherm Dries Mertens en Kat Kerkhofs nemen dit weekend afscheid van Napoli en omgeving. © Instagram

Vriendschappelijk • Brighton-Espanyol 5-1 • Trossard lijkt wel klaar: hattrick

Zou het een voorbode zijn? Hij lijkt klaar voor het nieuwe seizoen. In de laatste oefenmatch van Brighton scoorde Leandro Trossard een hattrick. In officiële matchen voor zijn club lukte het de Rode Duivel de voorbije drie seizoenen nooit om meer dan één keer per wedstrijd te scoren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vriendschappelijk • Udinese-Chelsea 1-3 • Batshuayi moet thuisblijven

Ondanks een degelijke voorbereiding was er voor Michy Batshuayi geen plaats op het vliegtuig voor de laatste oefenmatch van Chelsea bij Udinese. De club hoopt hem de komende maand nog definitief van de hand te kunnen doen. Hij werd aangeboden bij Everton.

Volledig scherm Batshuayi. © AFP