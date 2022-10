De Bruyne én Trossard scoren knap in Duivelse clash, Haaland bezorgt City de zege met alweer twee goals

Manchester City had vorig weekend verloren bij Liverpool en kon zich dus thuis tegen Brighton geen nieuwe misstap veroorloven, maar het begin van de thuisploeg was flauw. Het tempo lag te laag, Brighton hield al bij al makkelijk stand. Tot Ederson halverwege de eerste helft een geweldige lange bal richting Haaland verstuurde. Het Noorse fenomeen was sneller op de bal dan de onstuimig uitgekomen Sanchez, beukte Webster opzij en legde de 1-0 eenvoudig binnen. Nog voor de rust verdubbelde weer Haaland de voorsprong vanop de stip met z’n 17de van het seizoen. En dat in elf matchen.

De wedstrijd leek bij de rust al gespeeld, maar Brighton kwam gretig uit de kleedkamer. Trossard - voor de rust quasi onzichtbaar - acteerde hoger op het veld en dat leverde meteen op. Met een knap schot in de korte hoek blies de Rode Duivel de wedstrijd weer wat spanning in.

Man City moest even bekomen van de aansluitingstreffer, maar nam gaandeweg de regie van de match weer in handen en had een kwartier voor het einde weer een dubbele bonus te pakken. Kevin De Bruyne verscheen met een licht blauw oog aan de aftrap na de training van gisteren, maar dat belemmerde z’n zicht duidelijk niet. Met een piekfijne plaatsbal in de bovenhoek legde hij de 3-1-eindstand vast. City komt zo weer tot op een punt van koploper Arsenal, dat morgen in actie komt bij Southampton.