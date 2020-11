De Bruyne: “Eerlijk, ik ken de regels rond handspel niet meer”

Hij probeerde wel, maar zonder succes. De Bruyne zag hoe het plannetje van José Mourinho perfect werkte . Tot grote frustratie: ‘KDB’ gooide in de eerste helft duidelijk hoorbaar een aantal f-woorden in de ether - het werd trending op Twitter.

“Eerlijk. Ik ken de regels niet meer. Of het wel normaal is dat de hoofdrolspelers op het veld de regels niet meer kennen? Kijk, ik speel al twaalf jaar professioneel voetbal. In de eerste negen jaar werd er niets aangepast aan die handsregel Maar de voorbije drie jaar worden er continu veranderingen doorgevoerd. Ik begrijp niet waarom. Voetbal is zo een mooi spelletje. De mensen die deze regels maken en veranderen zouden mensen moeten zijn die echt aan onze sport deelnemen. Ik weet niet precies wie die regels maakt, maar ik vraag enkel consistentie”, stelt ‘KDB’.

Rust

De vraagsteller wilde ook weten of De Bruyne een atypisch verloop van de Premier League ziet. Geen enkele ploeg kan echt z’n stempel drukken, leider Tottenham heeft slechts 20 op 27. (lachje) “Ik ben niet verrast. We hadden slechts zeven dagen voorbereiding. Ik speelde voor mijn nationaal team met slechts één training in de benen. Wat kunnen de mensen dan van ons verwachten? We willen spelen, maar ik ben soms wel moe, ja. Maar dat is natuurlijk hetzelfde voor iedereen.”