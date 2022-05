De afterparty: Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix vieren titel van City tot 3u ‘s nachts

Premier LeagueNa de immense ontlading in het Etihad Stadium trokken de spelers van kersvers kampioen Manchester City naar The Ivy Spinningfields voor een privé-afterparty. Met partners. Zo ook dus een piekfijn uitgedoste Michèle Lacroix, de wederhelft van Kevin De Bruyne. Na een zelden geziene ontlading óp het veld konden ‘KDB’ en co. de titel vieren weg van de camera’s.

The Ivy is een restaurant in het hart van Manchester. Op slechts tien minuutjes rijden van het Etihad Stadium, waar na de gekke ommekeer tegen Aston Villa een achtste titel uit de clubgeschiedenis werd gevierd.

Het is niet de eerste keer dat Manchester City het volledige complex afhuurt voor een privéfeest. Spelers, staff en anderen betrokken bij de club mochten uiteraard hun wederhelft meenemen. Michèle Lacroix arriveerde dus aan de zijde van ‘KDB’. Het koppel is vijf jaar getrouwd, samen hebben ze drie kinderen: Mason Milian, Rome en Suri.

Er werd de hele avond en nacht gegeten en gevierd. The Ivy bestaat uit vier verdiepingen. De eyecatchers zijn de klassieke brasserie in art-decostijl en The Ivy Asia op de tweede verdieping met halfedelstenen vloer, een spiegelbar en vaste DJ’s. Ook de Roof Garden, om te ontsnappen aan de drukte, springt in het oog.

Een zeldzame foto van het feest verscheen op Twitter. De Bruyne stond op een selfie met Jack, de materiaalman van City. Om 3u ‘s nachts kwam er een einde aan de festiviteiten.

Althans voor gisteren. Want vanavond om 19u toeren de kampioenen met een open bus door Manchester.

Het feest was een verderzetting van de knotsgekke taferelen in het Etihad zelf. Want wat was dat allemaal, daar in het stadion van City? Pep Guardiola barstte na het laatste fluitsignaal in tranen uit, duizenden fans bestormden het veld en De Bruyne moest door stewards door de massa heen weggeleid worden naar de kleedkamers. Het was overigens een zelden geziene ontlading bij de Rode Duivel. Nadat de fans het veld hadden verlaten, kwam ‘KDB’ terug met dochtertje Suri op de arm. Hij dolde ook met Guardiola en ging helemaal los in de kleedkamer.

De geweldige assist van De Bruyne

En of hij reden had tot vieren. Want zelf beseft hij ook wel zijn enorm aandeel in die achtste landstitel uit de clubgeschiedenis. Het was Ilkay Gündogan die de grote man was in de remonte tegen Aston Villa. Maar de verlossende 3-2 van de Duitser was toch vooral te danken aan een geweldige assist van onze landgenoot. Met een typische ‘De Bruyne-assist’ vervulde de beste speler van het seizoen toch weer een glansrol. Pauzeren we het beeld op het moment dat De Bruyne zijn pass verstuurt, dan zet dat de vista van ‘KDB’ nog maar eens in de verf.

Vanuit deze positie gaf De Bruyne de winnende assist op Gündogan:

Meer beelden van het feest:

