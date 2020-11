David Villa opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik in MLS-periode, spits blijft aantijgingen ontkennen

Buitenlands voetbalVoormalig topspits David Villa (38) wordt nog steeds beschuldigd van seksueel misbruik. De eerste aantijgingen van het wangedrag van de wereldkampioen zijn intussen al een maand of drie oud. Een voormalige stagiair bij New York City FC, de MLS-club waar Villa vier seizoenen speelde, komt nu met nieuwe details naar buiten. De Spanjaard blijft alles ontkennen.

Villa werd eind juli op Twitter beschuldigd door een vrouw die stage liep bij New York City, Skyler Badillo. “Het misbruik dat ik meemaakte bij NYCFC was zo erg, dat denken aan topsport me nu bang maakt. Ik gooi mijn carrière over een compleet andere boeg omdat ze mijn dromen verwoest hebben met hun gedrag”, klinkt het fel.

In een latere tweet had ze het expliciet over de voormalige spits van onder andere Valencia en Barcelona. “Ik dacht dat ik de kans van mijn leven kreeg met die stage. Maar in de plaats zat David Villa elke dag aan m’n lijf. De bazen vonden het nog grappig ook.”

Badillo deed recent opnieuw haar verhaal. “Villa lachte me vaak samen met Melvyn Pamplona uit dat ik ooit een rechtszaak ging aanspannen. Het is echt niet leuk wanneer iemand je seksueel aanrandt. Die twee hadden overigens ook een weddenschap over wie met mij het eerst in bed zou duiken.”

New York City - een onderdeel van de City Football Group, die ook topclub Manchester City in handen heeft - kondigde aan een onderzoek te starten. De club voerde een aantal wijzigingen door in de trainersstaf en er worden voortaan ook elke twee jaar cursussen gegeven worden over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Ook Villa zelf reageerde al. De Spanjaard legde de beschuldigingen naast zich neer eind juli (en doet dat nu opnieuw). “Deze aantijgingen zijn vals en ik ontken ze dan ook. Ik heb nog nooit iets gehoord van deze vage beschuldigingen voor ze vorig weekend op Twitter verschenen. Uiteraard verleen ik mijn volledige medewerking aan het onderzoek van de club.”

“Ik speelde vier jaar voor New York City en toen een goeie relatie met de mensen binnen de club. Ik herhaal dat deze beschuldigingen volledig vals zijn. Misbruik is voor veel mensen een ernstig probleem. Ik vraag media en het publiek mijn recht op het vermoeden van onschuld alsjeblieft te respecteren.”

David Villa belandde in 2014 in de MLS na een rijkgevulde carrière in La Liga bij voornamelijk Valencia, Barcelona en Atlético Madrid. Bij New York kwam de Spanjaard in 128 wedstrijden tot 80 doelpunten. In 2010 had hij een groot aandeel in de wereldtitel van Spanje in Zuid-Afrika. Villa hing in februari 2020 z'n schoenen aan de haak na een passage bij het Japanse Vissel Kobe, de club waar Thomas Vermaelen en Andrés Iniesta aan de slag zijn.

Volledig scherm Villa bij New York City FC. © AP