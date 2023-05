Dante Vanzeir traint na racisme-rel weer en is speelgerechtigd bij New York Red Bulls: “Ploeg besloot unaniem hem weer toe te laten”

Het hart of de portefeuil­le: dit zijn de opties van Lionel Messi als hij straks PSG verlaat

Met slaande deuren verlaat hij straks Parijs, maar waar ligt de toekomst van Lionel Messi? Volgt de straks 36-jarige Argentijn zijn hart of zijn portefeuille? Met z’n vieren staan ze op dit moment in de rij. Take your pick, Leo.