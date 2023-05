Dante Vanzeir maakt comeback bij New York Red Bulls na racisme-incident

Vanzeir kreeg een klein halfuur van coach Troy Lesesne. De 2-1-eindstand lag toen al vast. “Het is al een lang en zwaar proces geweest voor Dante, de club en onze supporters, maar het proces stopt niet na zijn reïntegratie in het team”, zei Lesesne voor de match. “Dante heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en de consequenties voor zijn daden aanvaard. Hij heeft al zes of zeven sessies gevolgd om de impact ervan onder ogen te zien. Maar het meest indrukwekkende van zijn herstelproces is dat Dante op eigen initiatief de tijd heeft genomen om de banden met zijn ploegmaats stilaan te herstellen. Zij hebben daarop ook beseft dat Dante aan het leren is van zijn fouten. Dante heeft haatdragende woorden gebruikt, daar is geen twijfel over. Maar dat wil niet zeggen dat hij een haatdragend persoon is. Dat moet hij elke dag opnieuw blijven bewijzen.”