Dankzij last-minute en forse inlevering Piqué leken Depay en García tóch te kunnen debuteren, maar het papierwerk is nog niet helemaal in orde

Buitenlands voetbalGerard Piqué als redder in nood. Amper 24 uur voor de opener tegen Real Sociedad leek Barcelona nieuwkomers Memphis Depay en Eric García tóch te kunnen inschrijven, maar nu blijkt dat nog niet alles in orde is. Piqué stemde toe om zijn loon aanzienlijk te verlagen. Het gezicht van het intituut Barça gered.

FC Barcelona kampt al langer met financiële problemen en moest daardoor deze week ook Lionel Messi transfervrij laten gaan naar PSG. Even leek het erop dat door de hoge salarislast nieuwe spelers Memphis Depay en Eric Garcia, beiden transfervrij overgekomen van respectievelijk Lyon en Manchester City, niet zouden kunnen spelen tegen Real Sociedad. Die andere nieuwkomer, Sergio Agüero, is er sowieso nog niet bij voor de competitieopener door een scheur in de kuitspier. Alles leek in kannen en kruiken, maar nu zou toch niet alles in orde zijn. Memphis Depay en Eric Garcia zijn nog niet officieel ingeschreven. Afwachten of het nog in orde komt.

Gerard Piqué to the rescue. Een grote mond, een klein hartje. Hij sprong bij en leverde fors zijn salaris in. Of hoe Barça het zelf communiceerde: “De vicekapitein verlaagde zijn loon aanzienlijk.” Zo werd ruimte gecreëerd voor Depay en Garcia. Barcelona praat ook nog met kapitein Sergio Busquets en Jordi Alba - die eerder te kennen gaf niet te willen inleveren - om hun loon te laten dalen. Een akkoord is er nog niet.

Fans blijven weg

De fans lijken overigens niet zo’n zin te hebben hun ploeg te komen aanmoedigen zonder Lionel Messi. Volgens de Spaanse sportkrant AS hebben slechts een kleine 16.000 een kaartje aangeschaft voor het duel van morgen. Zo’n 30.000 fans zijn welkom na de versoepelingen in Spanje. De tot dusverre matige belangstelling is des te opvallender omdat er voor het eerst in zeventien maanden fans welkom zijn in Camp Nou.