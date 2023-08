Dani Alves nog jaren achter de tralies? Zware straf dreigt voor Braziliaanse voetballer in verkrachtingszaak

Dani Alves (40) loopt een grote kans de komende jaren in de gevangenis door te brengen, waar hij al sinds 20 januari verblijft. De Braziliaan krijgt woensdag van een rechter in Barcelona te horen dat de bewijzen dat hij een vrouw heeft verkracht zo belastend zijn, dat hij nu officieel gedaagd wordt. Het proces zal vermoedelijk later dit jaar plaatsvinden.

Dani Alves heeft bijzonder veel geprobeerd om te voorkomen dat hij voor de rechtbank gesleept zou worden. Vier verschillende versies heeft hij tegenover de politie en de onderzoeksrechter verteld van wat er in de nacht van 30 op 31 december vorig jaar in discotheek Sutton in Barcelona is gebeurd. Drie keer probeerde zijn advocaat hem op borgtocht vrij te krijgen, hij beloofde dat zijn cliënt echt niet naar Brazilië zou vluchten. Alves zelf gaf vanuit de gevangenis een interview aan een krant, waarin hij het slachtoffer de schuld van alles gaf.

Het heeft de meeste gelauwerde voetballer ooit, met 44 prijzen in een lange carrière bij onder meer FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain en het Braziliaanse elftal, niet kunnen helpen. Integendeel. De door hemzelf erkende leugens in zijn eerste verklaringen tegenover de politie hebben alleen maar tegen hem gewerkt. Zijn familie, die in zijn onschuld zegt te geloven, meent dat hij slachtoffer van zijn eigen faam is, dat hij als voetballer extra hard wordt aangepakt.

Maar juist enkele voetballers hebben in het verleden justitie kunnen ontlopen in vergelijkbare zaken. Er kwam geen proces vanwege gebrek aan bewijs – vaak waren er jaren verlopen sinds de gebeurtenis – of ze kwamen tot een (financiële) schikking met de eiser om een rechtszaak te voorkomen.

Geld zal Alves in dit geval niet helpen. Het slachtoffer, dat direct na de verkrachting aangifte deed, liet al in een vroeg stadium van het onderzoek weten dat ze geen schadevergoeding zal eisen, ze wil alleen dat er gerechtigheid komt, verklaarde ze. De 23-jarige vrouw zit thuis en kan niet werken. Volgens de artsen heeft ze ptss (posttraumatische stressstoornis) met ‘een zeer hoge intensiteit’, wat normaal functioneren onmogelijk maakt.

De Catalaanse politie heeft in het onderzoek genoeg bewijs kunnen verzamelen dat volgens de rechter duidt op ‘seksueel geweld met penetratie’, zo luidt de aanklacht die zij woensdag aan Alves zal overhandigen. Daarop staat in Spanje een gevangenisstraf van 4 tot 12 jaar, afhankelijk van eventueel verzwarende omstandigheden.

In zijn eerste verklaring had de voetballer nog beweerd dat hij de vrouw helemaal nooit had gezien. Kort daarop wijzigde hij zijn relaas: hij zou op het toilet hebben gezeten toen zij er ineens binnenkwam, maar er was niets gebeurd. Zijn derde versie was dat de vrouw zich in het toilet op hem stortte en hem oraal bevredigde. ,,Ik durfde de waarheid niet te vertellen vanwege mijn vrouw, ik schaamde me voor mijn ontrouw”, zei hij in het interview in de krant La Vanguardia. Die echtgenote, het Spaanse model Joana Sanz, kondigde in maart aan van hem te willen scheiden.

Ondanks dat er in dat toilet geen camera’s hangen, hebben politie en OM veel duidelijkheid gekregen over wat er die nacht werkelijk is gebeurd en kennen zij geen enkele twijfel over het waarheidsgehalte van de verklaring van het slachtoffer. Volgens haar vroeg Alves haar herhaaldelijk mee te gaan naar een andere plek; na lang aandringen volgde ze hem door een deur. Toen ze zag dat het een klein toilet betrof, probeerde ze direct weer naar buiten te gaan, maar hij sloot de deur en overweldigde haar.

Zestien minuten lang hield hij haar daar vast, duwde hij haar op de grond en verkrachtte hij haar. In het ziekenhuis werden niet alleen lichte verwondingen op haar knieën gevonden, maar ook verschillende dna-sporen van Alves, waaronder sperma in haar vagina. Sporen van de handen van de vrouw op de spiegel van het toilet bevestigen haar relaas over hoe de verkrachting plaatsvond en spreken de versie van Alves tegen.

De vrouw verliet het toilet huilend en vertelde direct aan haar vriendinnen wat er was gebeurd. De portiers van de discotheek, bij het zien van haar tranen, vroegen haar ook wat er aan de hand en waarschuwden vervolgens de politie. Het slachtoffer werd dezelfde nacht nog in het ziekenhuis onderzocht en behandeld.

Alves, die de disco onmiddellijk had verlaten, vertrok naar Mexico, waar hij bij Pumas UNAM speelde (de club heeft het contract opgezegd), maar keerde op 20 januari terug naar Barcelona. Na verhoord te zijn door de politie werd hij direct gearresteerd.

Met alle verzamelde bewijzen oordeelde de rechter maandag dat Alves voor het provinciale gerechtshof in Barcelona zal moeten verschijnen. Ook legde zij hem een borgsom van 150.000 euro op – niet om de rechtszaak in vrijheid af te wachten, maar als ‘reservering’ voor een mogelijke schadevergoeding die het OM zal eisen voor het slachtoffer. Zo’n proces kan in Spanje nog enkele jaren op zich laten wachten, maar in dit geval zou het nog dit jaar of begin 2024 moeten plaatsvinden.

