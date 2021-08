Dan tóch nog geen debuut voor Depay? Piqué lijkt redding te brengen voor Barça, maar papierwerk is nog niet in orde

Gerard Piqué to the rescue. Een grote mond, een klein hartje. Hij sprong bij en leverde fors zijn salaris in. Of hoe Barça het zelf communiceerde: “De vicekapitein verlaagde zijn loon aanzienlijk.” Zo werd ruimte gecreëerd voor Depay en García. Tenminste: dat dacht Barcelona. Maar later op de avond zou blijken dat het papierwerk toch nog niet helemaal in orde was. Afwachten dus of de club Depay en García nog speelgerechtigd krijgt - al lijkt die kans wel erg klein.