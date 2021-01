Dan toch niet zo goed hersteld? Dries Mertens keert terug naar België om verder te revalideren van enkelblessure

Buitenlands voetbal Alleen Messi doet nog iets beter dan De Bruyne: de twee assistko­nin­gen tegenover elkaar afgewogen

19 januari Aan de strafste aller tijden komt hij net niet. Zonder die drie vervelende blessures in 2018-2019 was Kevin De Bruyne de 100 assists bij Manchester City al een tijdje gepasseerd en stond Lionel Messi (104 assists) hieronder in zijn schaduw. In het all-round aanvalspel moet de Rode Duivel meer dan zijn meerdere erkennen in Messi, maar een schande is dat niet. De Bruyne heeft naast zijn geweldige vista en gevarieerde passing nog andere troeven: een teamspeler eerst, ook op defensief vlak. Twee PSG-boys zitten De Bruyne op de hielen, maar dat heeft een logische verklaring: een veel minder evenwichtige competitie dan de Premier League. In Engeland kent ‘KDB’ sinds zijn transfer naar City eind augustus 2015 zijn gelijke niet qua constante en assists. In beslissende passes en kansencreatie staat werkelijk niemand nog op de foto.