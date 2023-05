Dan mag er al eens gefeest worden: Dries Mertens pakt met Galatasaray zijn allereerste landstitel uit carrière

KIJK. Dries Mertens viert in bus

Bij het laatste fluitsignaal mocht het feest dan echt losbarsten. Mertens en co vlogen elkaar in de armen en sprongen in het rond. Na een lang en felle titelstrijd was de opluchting groot. Met zes doelpunten, drie assists en heel wat speelminuten had de Rode Duivel een belangrijk aandeel in de titel van zijn club.