Dan is z’n salaris snel vergeten: Lionel Messi levert PSG op één seizoen liefst 700 miljoen euro op (en Michael Jordan profiteert mee)

Buitenlands voetbalEen goudmijn. Lionel Messi (35) heeft Paris Saint-Germain op één jaar tijd liefst 700 miljoen euro opgebracht. Sinds de komst van de Argentijn vorige zomer sloot de Franse topclub tien extra sponsorcontracten af. Bovendien brak de shirtverkoop alle records. Of hoe z’n 35 miljoen euro per jaar aan salaris plots een peulenschil blijkt te zijn.

Messi kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van FC Barcelona. Succes in de Champions League bleef uit, PSG werd wel met een straatlengte voorsprong Frans kampioen. Maar minstens even belangrijk aan de top van de voetbalwereld is het commerciële luik. En daarin heeft Messi’s komst PSG absoluut geen windeieren gelegd. Het XXL-loon van Messi - zo’n 35 miljoen euro per jaar - wordt ruimschoots goedgemaakt.

Het Spaanse MARCA doet aan de hand van een gesprek met voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en directeur sponsoring Marc Armstrong de cijfertjes uit de doeken. Dankzij Messi heeft PSG tien nieuwe sponsorcontracten kunnen afsluiten. Contracten die meer opleveren dan in de jaren voorheen. “Waar die contracten in het verleden eerder drie tot vijf miljoen euro waard waren, zijn ze nu vijf tot acht miljoen per jaar waard”, duidt Armstrong. Merken als Dior, Gorillas en PlayBetR verbonden zich aan de club dankzij de zevenvoudige Ballon d’Or-winnaar.

Maar er is meer. Veel meer. Want ook de eigen cryptomunt van PSG steeg sinds de komst van Messi in waarde. Het verdubbelde zelfs. Vooral in de weken na de transfer schoot de waarde van de munt door het dak. Aan dit concept zou PSG sinds die 11de augustus - Messi’s officiële aankondiging - 300 miljoen euro hebben verdiend.

Blije Michael Jordan

Een ander aspect is het shirtverkoop. Voor het eerst verkocht PSG meer dan één miljoen shirts in één seizoen. 60 procent werd bedrukt met de naam van Messi. Halfweg het seizoen werd er gesproken van 41 miljoen euro winst. Daarmee werden de cijfers van het totale seizoen van 2020/21 geëvenaard. Wat de winst nu is na een volledig seizoen, is niet geweten, maar Messi zou het vorige verkooprecord van Cristiano Ronaldo bij United verpulveren.

PSG heeft zelfs alle moeite van de wereld om de vraag naar truitjes van de Argentijn bij te houden. “We kunnen niet veel meer extra shirts maken. We hebben het plafond eigenlijk bereikt”, vertelt Armstrong. “Velen denken dat een transfer zich hoe dan ook terugverdient omdat de verkoop van het aantal shirts extreem de lucht in gaat. Dat is niet zo, want het aanbod kan de vraag niet volgen. Maar ik denk niet dat er een ander team ter wereld meer truitjes van één speler verkoopt dan wij van Messi.” Opvallend: Michael Jordan profiteert mee. Het logo van Air Jordan, het label van Nike en de NBA-legende, staat sinds 2019 afgebeeld op de truitjes van PSG. Jordan krijgt daardoor vijf procent van de opbrengst van de shirtverkoop. Op die manier zou hij inmiddels al meer verdiend hebben aan de truitjesverkoop van Messi dan hij opstreek in z’n hele NBA-loopbaan... Een exact bedrag is er niet, maar Jordan zou in zijn legendarische basketbalcarrière tussen de 85 en 110 miljoen euro hebben opgestreken.

Leg alles samen - denk ook aan de stijgende ticketverkoop en de VIPS die meer geld willen neertellen voor loges - en volgens voorzitter Nasser Al-Khelaïfi heeft Messi PSG op twaalf maanden tijd ongeveer 700 miljoen euro opgeleverd. Financieel zit dat wel snor, nu nog sportief. Want de Qatarees verwacht dat z’n sterspeler volgend seizoen zal ontploffen. “Lionel moest wennen aan een nieuwe stad, nieuwe cultuur, nieuwe taal, en ga zo maar door. En hij kreeg bovendien corona. Ik ben er zeker van dat we volgend seizoen de beste Messi zullen zien.”

