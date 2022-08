“Daarom ben ik hier”: Haaland redt de meubelen voor City met hattrick tegen Crystal Palace - Liverpool maakt er negen (!) tegen Bournemouth

De assistteller van aanvoerder Kevin De Bruyne bleef op nul. Rechtstreeks was hij niet betrokken bij de drie goals van uitblinker Haaland, maar in de schaduw van zijn Noorse spits en Bernardo Silva speelde hij zijn match. Het kan niet elke week aan hem zijn.

Zoveel ballen raakt Haaland gemiddeld niet per match, maar hij staat wel vaak op de juiste plaats en maakt zijn kansen meestal af. Lekker wachten op die ballen. Tegen Crystal Palace zorgde hij na de aansluitingstreffer van Bernardo na rust voor de ommekeer. 0-2 voor Palace, dat profiteerde op twee standaarsfases, werd 4-2. Met dank aan drie doelpunten van Erling Haaland. Zijn eerste hattrick in Engeland. Na vier speeldagen zit hij aan zes goals. Hoort u de kritiek nog? Vooral bij zijn laatste maakte hij indruk. De stevige boy blufte Ward met zijn lijf af. Powerplay.

“Dit soort wedstrijden, daarom ben ik hier”, reageerde Man of the Match Haaland achteraf. “Om het tij te kunnen keren als het team het moeilijk heeft. Dat geeft een goed gevoel.” Ook z’n coach Pep Guardiola was onder de indruk: “Erling scoort al heel z’n leven doelpunten aan de lopende band. Je moet dat echt aanvoelen om op de juiste plaats te staan, vraag me niet hoe hij dat doet.” Hij loofde ook de mentaliteit van z’n nummer 9: “Hij spoorde z’n teamgenoten aan toen we 2-0 achterkwamen. Hij loopt op zo’n moment niet weg, voor een aanvaller is dat fantastisch. Zelfs wanneer hij de bal niet raakt, blijft hij betrokken.”

Ex-Anderlechtspeler Sergio Gomez mocht Haaland komen aflossen in het slot. Staande ovatie voor de kolos. Voor Gomez was het zijn debuut in het City-shirt.

De drie doelpunten van Haaland:

Liverpool blaast Bournemouth helemaal weg

Zo’n 50 kilometer verderop verpletterde Liverpool nieuwkomer Bournemouth. Zijn doelman moest zich maar liefst negen keer omdraaien. Luiz Diaz scoorde er twee, ook Firmino dreef de stats op met twee goals en drie assists. Elliott, Alexander-Arnold, Van Dijk, Carvalho en Mepham (owngoal) zorgden voor de andere vijf doelpunten. De nederlaag tegen Man United van maandag en de gemiste start (2 op 9) werden in stijl uitgewist. Opvallend: zijn bestbetaalde speler, Mo Salah, had geen voet in een doelpunt. Hij bleef ondanks alles lachen. De 9-0 is een evenaring van de recordzeges van Man United (1995 tegen Ipswich) en Leicester (2019 tegen Southampton). Een tiende kwam er niet meer. Ook niet van Salah.

De 3-0 van Alexander-Arnold was een pareltje:

Leicester, met zijn drie Belgen aan de aftrap (Castagne, Praet, Tielemans), verloor tegen tien man van Chelsea (2-1). Twee goals van Sterling. Amadou Onana stond voor het eerst in de basis bij Everton op Brentford (1-1). Zowel Leicester als Everton blijven onderin hangen. Zorgelijk. Brighton houdt zich bovenin wel staande. Leandro Trossard bood Gross de winnende treffer op een schoteltje aan tegen Leeds (1-0 winst).

Volledig scherm Amadou Onana. © REUTERS

Ook 1-5 winst voor Burnley

In The Championship won Burnley met 1-5 van Wigan. Klinkende zege voor Vincent Kompany en co. In de Engelse tweede klasse is de waarheid van vandaag nooit die van morgen. Veel conclusies kan je er niet trekken.

Volledig scherm Vincent Kompany. © Photo News

