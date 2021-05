Daar is ‘Super Mario’ nog eens: Balotelli scoort twee keer na invalbeurt en speelt ook hoofdrol bij opstootje

De voormalige Italiaanse international mocht tien voor affluiten bij een 1-1-stand invallen. Monza, sinds dit seizoen Balotelli’s ploeg, had eigenlijk een zege nodig en daar zorgde ‘Super Mario’ ook voor. Hij stond maar net op het veld toen hij de 1-2 scoorde , waarna de poppen ook even aan het dansen gingen. Ook daarbij speelde de aanvaller een hoofdrol. In de toegevoegde tijd besliste hij uiteindelijk de partij met de 1-3.