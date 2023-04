Cyriel Dessers leidt Cremonese naar broodnodige winst met zesde competitiegoal

KIJK. Monumenta­le blunder van Dort­mund-doel­man luidt ruime zege Bayern in, Tuchel neemt bij debuut koppositie over

Debuut in stijl voor Thomas Tuchel bij Bayern München. De Rekordmeister rolde in eigen huis rivaal Borussia Dortmund op met 4-2 en neemt zo de koppositie in de Bundesliga weer over. Al werd het daarbij wel een handje geholpen door Dortmund-doelman Kobel.