Cyriel Dessers langer bij Feyenoord? Rotterdammers zetten licht op groen

Buitenlands voetbalFeyenoord lijkt nu toch van plan om ‘Mister Europe’ Cyriel Dessers langer in Rotterdam te houden. De Rotterdammers stellen alles in het werk om de aankoopoptie van vier miljoen voor Dessers te betalen aan Genk, ze hebben nog tot en met 31 mei.

De aankoopoptie van vier miljoen leek lange tijd een onoverkomelijk obstakel. Dat is het bedrag dat Feyenoord voor 1 juni op de bankrekening van KRC Genk dient over te schrijven om Cyriel Dessers definitief naar de Kuip te halen. Sportief Directeur Frank Arnesen hield de boot lange tijd af, maar de Rotterdammers zijn nu toch op zoek naar extra kapitaal om Dessers definitief in te lijven. Die vier miljoen lijkt hoe langer hoe meer een investering te zijn die zich op termijn moeiteloos kan terugbetalen. De marktwaarde van Dessers overstijgt die vier miljoen op dit moment immers moeiteloos.

Met zijn negende en tiende treffer in de Conference League loodste Dessers Feyenoord voorbij Marseille. De status van volksheld nabij. Na drie voorrondes, de poulefase én de knock-outs staat Feyenoord en z’n Legioen nu op negentig minuten van de finale in de Albanese hoofdstad, Tirana. En daar horen een pak centen bij. Alles bij elkaar voetbalde Feyenoord al ruim 7 miljoen euro bij elkaar in die Conference League en daar moet nog een deel van de ‘market-pool’ bij. Als Feyenoord de finale haalt wordt dat bedrag nog eens met een miljoen opgetrokken, winnen ze de finale dan klokt hun Conference League-campagne af op 10 miljoen euro.

Volledig scherm © Photo News

Voor dat geld haal je Dessers twee keer weg in Genk. Maar er is meer, want de winnaar van de Conference League is volgend seizoen zeker van de poulefase van de Europa League. Ook dat zou Feyenoord extra financiële zuurstof betekenen. En dan is er nog het dossier van Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen. De man die Dessers aanvankelijk uit de ploeg hield, is op weg naar Japan. Ook dat zou de kassa doen rinkelen.

Terwijl Dessers in eerdere interviews altijd op de vlakte bleef over zijn toekomst - “Racing Genk blijft mijn club” - was hij na die zinderende avond in de Kuip wel duidelijk over een verlengd verblijf in de Nederlandse havenstad. “Ja, natuurlijk zou ik hier graag willen blijven.” Een mening die Arne Slot, de coach van Feyenoord, hoe langer hoe meer deelt. “Ik zag aanvankelijk een rol als invaller voor Dessers”, zegt Slot. “Maar hij laat zien dat hij het ook als basisspeler kan. Als je naar zijn doelpunten kijkt, dan wordt hij steeds goedkoper. Voor een spits die dit op de mat legt is vier miljoen niet veel. Maar onze financiële mogelijkheden zijn natuurlijk wat ze zijn.”

Desnoods gaan ze op Varkenoord met de pet rond om een deel van die vier miljoen op te halen. Bij Racing Genk wachten ze intussen geduldig af. Zij verwachten voor 1 juni een bericht van Feyenoord, in Genk klinkt het ook nog dat de clausule niet opnieuw onderhandelbaar is. Ofwel legt Feyenoord het bedrag op tafel, ofwel keert Dessers volgend seizoen gewoon terug naar de Cegeka Arena.

Volledig scherm © AFP