Crystal Palace-coach dient Batshuayi van antwoord: “Hij moet voorzichtiger zijn met dat soort uitspraken”

Ligue 1 Veertig jaar na foutieve knieopera­tie nog steeds in coma: het dramati­sche verhaal van een Franse ex-internatio­nal

30 maart Jean-Pierre Adams mag dan geen al te bekende of gevierde ex-voetballer zijn, het verhaal van de Senegalese Fransman is des te beklijvend. Niet in het minst voor zijn vrouw Bernadette, waarmee de gewezen Franse international (73) al 52 jaar getrouwd is en die hem nog dagelijks met warmte omringt. “Misschien volgt straks nog een medisch wonder”, hoopt ze vurig en stilletjes tegelijkertijd. Want ook 39 jaar later -meer dan de helft van Jean-Pierres leven- nadat het bij een knieoperatie grondig mis ging, ligt de man nog steeds in coma.