Cristiano Ronaldo wint prestigieuze award die Lionel Messi nog niet in zijn prijzenkast heeft staan

Hoe dan ook valt er weinig af te dingen op Ronaldo’s verkiezing. De spits van Juventus stak vorig seizoen Romelu Lukaku & co de loef af in de strijd om de Capocannoniere - de prijs voor de topschutter in Italië - en hij had zo een flink aandeel in de 36ste landstitel van de Oude Dame. En zoals dat dan gaat bij deze award die sinds 2003 jaarlijks wordt uitgereikt en die een speler maar één keer in zijn carrière kan winnen, worden de voetafdrukken van de winnaar vereeuwigd op de Champions Promenade in Monte Carlo.

Ronaldo kon in zijn overwinningsspeech amper dankbaarder zijn. “Ik moet iedereen hier bedanken. De Prins van Monaco, iedereen die voor me gestemd heeft... Dit is een groot moment voor mij. Ik ben heel blij, dus bedankt!”, aldus CR7, die de prijs al langer in het vizier had. “Het is een hele eer, iets dat ik wel al langer hoopte om op een dag te kunnen winnen. Deze award, als je kijkt naar wat voor legendes die nog al gewonnen hebben... Ze waren allen heel erg belangrijk voor het voetbal, dus ik ben blij dat ik in dat rijtje kom. Het is de eerste die in mijn museum zal komen, ik ben echt in de wolken.”