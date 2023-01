Cristiano Ronaldo speelgerechtigd voor Al-Nassr door vertrek Vincent Aboubakar

Het was onduidelijk of Ronaldo wel op korte termijn in actie kon komen omdat hij de negende buitenlander in de selectie was, terwijl een maximum van acht buitenlandse spelers is toegestaan in Saudi-Arabië. Volgens Saoedische media leek de Oezbeekse middenvelder Jalaluddin Masharipov het kind van de rekening te zullen worden. Uiteindelijk wordt het dus de Kameroense WK-ganger Aboubakar.