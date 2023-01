Cristiano Ronaldo speelgerechtigd voor Al-Nassr door vertrek Vincent Aboubakar, al zal hij toch nog even moeten wachten op debuut

Ronaldo verklaarde eerder deze week dat hij zo snel mogelijk wilde spelen, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Al Ta’ee, die oorspronkelijk voor donderdag was gepland maar wegens slecht weer en bijhorende problemen met de elektriciteitsvoorziening naar gisteren was verschoven. Al-Nassr moest het echter zonder Ronaldo stellen. CR7 was immers de negende buitenlandse speler die zich bij Al-Nassr aansloot, en de club overschreed daarmee het maximum van acht dat door de Saoedische voetbalbond is toegestaan.

“Al-Nassr heeft Ronaldo nog niet ingeschreven omdat er geen plaats vrij is voor een buitenlandse speler”, vertelde een clubbestuurder, die anoniem wilde blijven omdat hij geen toestemming had om met de media te spreken, aan AFP. “Een buitenlandse speler moet dus vertrekken, door een transfer of door een contractbeëindiging in onderling overleg, zodat Ronaldo zich kan laten registreren.”

Nu is ook duidelijk wie het kind van de rekening is geworden: Vincent Aboubakar. Volgens AFP heeft Al-Nassr het contract met de Kameroense spits beëindigd. Aboubakar, die ook nog van zich liet spreken op het WK door twee keer te scoren, kwam in de zomer van 2021 over van Besiktas en was sinds dan goed voor 13 doelpunten en 6 assists, maar zou nu dus opzijgeschoven worden voor CR7.

Debuut op 22 januari?

Dat betekent evenwel niet dat Ronaldo al meteen zijn debuut zal kunnen maken. De superster sleept immers nog een schorsing mee die de Engelse voetbalbond FA hem als speler van Manchester United gaf. De Portugees heeft die straf nog niet uitgezeten. Volgens de statuten van de FIFA moet een dergelijke sanctie door een bond van een ander land worden overgenomen. In een verklaring zegt de Wereldvoetbalbond echter dat het in dit geval aan de Saoedische federatie is om te bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt. Het betrof een schorsing van twee duels, waarvan hij er één al heeft uitgezeten.

Als die schorsing gehandhaaft wordt, zal Ronaldo z’n debuut pas kunnen maken op 22 januari, wanneer Al-Nassr het in de Saoedische competitie opneemt tegen Al-Ettifaq.

