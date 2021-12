Cristiano Ronaldo niet te spreken over zevende Ballon d’Or voor Messi, en dat laat hij ook duidelijk blijken op Instagram

Buitenlands voetbalCristiano Ronaldo (36) is not amused . Dat Lionel Messi (34) maandag zijn zevende Ballon d’Or won, vindt de Portugese topvoetballer maar niets. En dat heeft hij ook laten blijken op Instagram. Een fan-account van Ronaldo pende een post neer waarin onder meer staat dat het “een schande en diefstal” is dat Messi de Gouden Bal won. ‘CR7' likete en reageerde: “Factos. Feiten.”

Er is al veel te doen geweest rond de Ballon d’Or-winst van Lionel Messi. Terwijl doelpuntenmachine Robert Lewandowski de grote favoriet was, mocht de Argentijn uiteindelijk zijn zevende Gouden Bal op zijn palmares schrijven. Een bekroning voor een jaar waarin hij met Barcelona de Copa del Rey won en met Argentinië de Copa América. Alleen: het voorbije halfjaar bij Paris Saint-Germain kon Messi nog niet schitteren als vanouds. En dat terwijl Robert Lewandowski wel waanzinnige statistieken kan voorleggen bij Bayern München. Hij verbrak met 41 goals het onaantastbaar gewaande record van Gerd Müller in de Bundesliga. Hij scoorde in 54 wedstrijden voor club en land liefst 64 keer. Dat Lewandowski pech had dat er vorig jaar geen Ballon d’Or werd uitgereikt, gaf ook Messi toe. “Jij was de rechtmatige winnaar vorig jaar, France Football zou jou die Gouden Bal moeten geven. Jij zou er zo ook eentje bij je thuis moeten hebben.”

Opvallende afwezige op het Gala van de Gouden Bal was Cristiano Ronaldo. De vijfvoudige Ballon d’Or-laureaat werd pas zesde in de verkiezing, wat voor frustraties blijkt te zorgen. Een populair fan-account van Ronaldo - cr7.o_lendario heeft bijna 330.000 volgers - postte gisteren een scherp bericht op Instagram.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Cristiano pas zesde? Denk je echt dat vijf spelers beter gedaan hebben dan hij? Nooit”, klinkt het. “Hij had moeten strijden voor deze prijs met Lewandowski, wiens prestaties ongelooflijk waren. Maar neen: Messi wint. Hij pakte alleen de Copa del Rey met Barcelona, was niet meer belangrijk in grote wedstrijden en scoorde ook niet in de halve finale of finale van de Copa América. Bovendien draait hij tot dusver een zwak seizoen bij PSG. Als Cristiano de Gouden Bal wil winnen, moet hij 300% onbetwistbaar zijn. Anders vinden ze wel een manier om hem de prijs af te pakken. Bij Messi is het het tegenovergestelde. Hij kan een onopvallend seizoen spelen en toch nog winnen. Dit is diefstal. Een schande. Betreurenswaardig.”

Volledig scherm © EPA

Korrel zout

Woorden die uiteraard met een ferme korrel zout genomen moeten worden. Dat belette Ronaldo echter niet om het bericht te liken, erop te reageren en zo de discussie nog wat op te poken. “Factos. Feiten", reageert hij met een duimpje omhoog en starende ogen. Een reactie die tienduizenden likes haalt en druk wordt opgepikt in internationale media.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo reageert onder een Instagrampost. © Instagram

Krijgt ‘Lewa’ toch Gouden Bal 2020?

Intussen reageerde Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, op de commotie. “Ik heb Messi zelf niet op de eerste plaats gezet, maar gestemd voor Lewandowski”, verklapte hij. “Maar daarmee zeg ik niet dat Messi een onterechte winnaar is. Of we Lewandowski geen Gouden Bal kunnen geven voor 2020, zoals Messi opperde? We kunnen erover nadenken. Al weten we natuurlijk nooit of hij de prijs toen echt gewonnen zou hebben, omdat er niet gestemd werd. Maar om eerlijk te zijn: hij zou wel een grote kans gemaakt hebben.”

Volledig scherm Lewandowski op de Gouden Bal. © AFP

Lees ook: